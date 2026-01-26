Der chinesische Marktführer BYD strebt für 2026 einen Absatz von 1,3 Millionen Fahrzeugen außerhalb Chinas an - etwa 24 Prozent mehr als im Vorjahr. Um die Ambitionen für 2030 zu erreichen, muss das Übersee-Wachstum aber noch an Tempo zulegen. Im Jahr 2025 hatte BYD rund 1,04 Millionen seiner Elektroautos und Plug-in-Hybride exportiert, für das laufende Jahr peilt das Unternehmen also ein Wachstum um etwa ein Viertel an. Das ist zwar immer noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
