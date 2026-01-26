Berlin (ots) -Angesichts der bevorstehenden Frühjahrssaison informiert der Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. über die aktuelle Marktsituation. Eine anhaltende Knappheit bei vielen Baumarten sowie ein durch Witterung verkürztes Zeitfenster setzen die Branche unter Druck. Der BdB rät professionellen Abnehmern zu zeitnahen Bestellungen, um die Lieferfähigkeit sicherzustellen.Die Vorzeichen für das Pflanzjahr 2026 sind herausfordernd. Trotz intensiver Bemühungen der Baumschulen bleibt die Verfügbarkeit am Markt bei zahlreichen Sorten und Arten begrenzt. Diese Knappheit führt dazu, dass die Bestände enger getaktet sind als üblich.Vorzieheffekte bei den Beständen"Wir beobachten derzeit eine außergewöhnliche Dynamik am Markt", erklärt Markus Guhl, Hauptgeschäftsführer des Bundes deutscher Baumschulen (BdB). "Aufgrund der dringenden Nachfrage gelangen Pflanzen bereits in den Verkauf, die ursprünglich erst für die Vermarktung im Jahr 2027 vorgesehen waren. Diese Vorzieheffekte unterstreichen die angespannte Lage in der Produktion."Preisniveau und MarkttrendsVor diesem Hintergrund zeigt sich das Preisniveau am Gehölzmarkt stabil. Marktanalysen des Verbandes deuten jedoch darauf hin, dass die Preise aufgrund der hohen Nachfrage und der begrenzten Verfügbarkeit im Laufe der Saison weiter anziehen werden.Logistische Herausforderung durch späten FrühlingZusätzlich verschärft die Witterung die Situation: Nach einem harten Winter startet die Pflanzsaison verspätet. Dies führt zu einer extremen Verdichtung der Arbeitsabläufe in den Betrieben. Wenn die Witterung die Pflanzung zulässt, müssen enorme Mengen in einem deutlich kürzeren Zeitfenster als in den Vorjahren bewegt werden.Dringender Appell an professionelle AbnehmerMarkus Guhl warnt davor, mit der Auftragsvergabe zu warten: "Die Arbeitskapazitäten der Baumschulen werden in diesem Frühjahr massiv gefordert sein. Wer seine Aufträge nicht rechtzeitig fixiert, riskiert, sich hinten anstellen zu müssen. In vielen Fällen wird eine Lieferung dann erst wieder im Herbstgeschäft möglich sein."Der BdB empfiehlt Kommunen, Landschaftsarchitekten und Gartenbauunternehmen daher dringend, den Kontakt zu ihren Lieferbetrieben zeitnah zu suchen und Bedarfe umgehend zu melden.Über den BdBDer Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. ist die Interessenvertretung der Baumschulen in Deutschland. Er setzt sich für die wirtschaftlichen und politischen Belange seiner Mitglieder ein und fördert die Bedeutung von Gehölzen für Klima, Umwelt und Lebensqualität.Pressekontakt:Jana ZielsdorfLeiterin ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 030-240 86 99-24zielsdorf@gruen-ist-leben.dewww.gruen-ist-leben.deOriginal-Content von: Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126784/6203679