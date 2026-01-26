DAX Prognose für Freitag, 26.01.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.830 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels stellte sich moderater Kaufdruck ein. Der Index konnte sich am Vormittag über die 24.900 Punkte-Marke schieben, dort aber nicht festsetzen. Es ging nachfolgend wieder abwärts, wobei die Bewegungen einen moderaten und überschaubaren Charakter hatten. Am Nachmittag nahm der Abgabedruck etwas zu, der Rücksetzer wurde direkt wieder zurückgekauft. Der Index schwenkte dann übergeordnet in eine Box ein. Gestern konnte der DAX einen Xetra Tagesgewinn ausweisen, wobei die Tagesrange deutlich kleiner als am Vortag war. Nachbörslich ging es in einer engen Box seitwärts weiter. Der DAX ging bei 24.841 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? Key Takeaways

DAX Aktuell: Der Index bleibt in einer engen Seitwärtsphase, zum Wochenschluss leicht schwächer (Tagesschluss 24.899), Vorbörse heute bei 24.855. DAX Prognose (kurzfristig): 1h-Chart bärisch (unter SMA20/SMA50), 4h-Chart neutral - entscheidend ist die Rückeroberung der 24.855 für Entlastung nach oben. Handelsszenario heute: Basisszenario seitwärts/abwärts mit 60% Bear - 40% Bull, erwartete Tagesrange 25.034-24.595 Punkte. Der DAX ist am Freitagmorgen bei 24.873 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Die Tagesrange fiel erneut kleiner aus als am Vortag. Der Index markierte sein Tagestief am Vormittag und konnte sich anschließend moderat nach oben schieben. Bis zum Nachmittag dominierte eine enge Seitwärtsbewegung innerhalb einer Box. Das Tageshoch am Nachmittag wurde direkt wieder abverkauft, wodurch der DAX zum Wochenschluss einen kleinen Xetra-Tagesverlust auswies. Nachbörslich setzte sich die Seitwärtsbewegung fort. Der DAX ging bei 24.899 Punkten aus dem Tages- und Wochenhandel. Per Xetra-Schluss notierten am Freitag 14 Aktien im Plus, 26 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt. Die Gewinnerliste führte Rheinmetall (+3,56%) an, gefolgt von Siemens Energy (+3,07%) und SAP (+3,05%). Am Tabellenende standen adidas (-5,07%), Zalando (-3,81%) und Fresenius Medical Care (-1,60%). DAX Tagesdaten im Überblick Kennzahl 23.01. 22.01. Tageshoch (TH) 24.946 24.952 Tagestief (TT) 24.807 24.786 Xetra Schluss 24.859 24.876 Tagesschluss 24.899 24.841 Range (Punkte) 139 166 Chartcheck: DAX Prognose im 1h-Chart (kurzfristig) Der DAX notierte am Freitagmorgen zunächst über der SMA20, setzte im Frühhandel jedoch unter die SMA20 und unter die SMA50 zurück. Damit hat sich das kurzfristige Bild im Stundenchart eingetrübt. Für eine Stabilisierung müssen die Bullen den Index heute möglichst zügig wieder über beide Durchschnittslinien schieben und darüber etablieren. Da die Linien eng zusammenliegen, braucht es Dynamik und Momentum. Gelingt der Rebound, wäre die SMA200 das nächste übergeordnete Anlaufziel. Bleibt der DAX per Stundenschluss unter den relevanten Durchschnittslinien, kann sich die Schwäche in Richtung des Wochentiefs der Vorwoche fortsetzen. Darunter wären 24.110/90 Punkte eine mögliche nächste Zielzone...

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 71 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.