Der Silberpreis hat am Montag einen neuen unglaublichen Rekord erreicht und scheint unaufhaltsam nach oben zu laufen. Das treibt die Rallye des Edelmetalls jetzt an und darum warnen Experten vor einer Korrektur. Der Silberpreis hat am Montag seine jüngste Rally mit hohem Tempo fortgesetzt. Der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) zog im frühen Handel um bis zu sechs Prozent auf 109,46 Dollar an. Das Niveau hielt aber nicht ganz. Zuletzt kostete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
