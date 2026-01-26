Stillhaltevereinbarung und Transformationsprogramm
Die ABO Energy GmbH & Co. KGaA hat mit den Gläubigern wesentlicher Finanzierungen eine Stillhaltevereinbarung geschlossen und damit die Grundlage für eine finanzielle Stabilisierung und Sanierung gelegt. Während der laufenden Verhandlungen über ein Sanierungskonzept verzichten die Finanzierungspartner auf die Ausübung von Kündigungsrechten. Nach mehrfachen Prognoseanpassungen erwartet das Unternehmen für 2025 erstmals einen Jahresverlust von rund 170 Mio. Euro, ausgelöst durch veränderte Marktbedingungen,
