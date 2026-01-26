XRP droht an der 2-Dollar-Hürde zu scheitern - Analysten blicken auf diese neue Alternative

Die Stimmung am Kryptomarkt ist angespannt, und besonders die Anleger von Ripple (XRP) blicken nervös auf die Charts. Nachdem der Token in den letzten Wochen eine starke Performance gezeigt hat, scheint die Luft nun dünner zu werden. Der Kampf um die psychologisch wichtige Marke von 2,00 US-Dollar (ca. 1,85 Euro) entwickelt sich zu einem Geduldsspiel, das die Bullen zunehmend Kraft kostet.

Aktuelle Chartanalysen zeigen, dass XRP in einem klassischen Keil-Muster gefangen ist. Während die Unterstützung bei 1,50 Euro noch hält, mehren sich die Anzeichen für eine kurzfristige Korrektur. Das Handelsvolumen ist rückläufig, was oft darauf hindeutet, dass das "Smart Money" vorerst an der Seitenlinie bleibt. Die Unsicherheit über die nächsten regulatorischen Schritte in den USA und die allgemeine Marktschwäche drücken zusätzlich auf den Kurs.

Die technischen Indikatoren warnen

Wer die technische Analyse betrachtet, sieht Warnsignale. Der RSI (Relative Strength Index) hat sich aus dem überkauften Bereich abgekühlt, zeigt aber noch keine klare Bodenbildung. Für eine positive XRP Kurs Prognose wäre ein nachhaltiger Ausbruch über die 2-Dollar-Marke bei hohem Volumen notwendig. Doch genau dieses Volumen fehlt aktuell.

Viele Trader, die auf den "God Candle" gehofft hatten, werden unruhig. Die Gefahr einer "Bullenfalle" - also eines kurzzeitigen Anstiegs, der sofort wieder abverkauft wird - ist real. In solchen Phasen neigen Algorithmen dazu, die Liquidität der ungeduldigen Retail-Trader abzufischen. Es ist eine Phase der Akkumulation für Langzeitinvestoren, aber eine Zone der Gefahr für alle, die auf schnelle Gewinne aus sind.

Das fundamentale Bild: Warten auf den ETF

Ein Großteil der Hoffnung ruht weiterhin auf der Zulassung eines XRP-Spot-ETFs. Doch Experten warnen davor, dies als garantierten Kurstreiber für das erste Quartal 2026 zu sehen. Die Mühlen der Bürokratie mahlen langsam, und der Markt hat bereits viele positive Nachrichten eingepreist. Sollte eine Entscheidung vertagt werden, droht ein "Sell-the-News"-Event, das den Kurs empfindlich treffen könnte.

Gleichzeitig wächst die Konkurrenz im Bereich der grenzüberschreitenden Zahlungen. Stablecoins und neue Layer-1-Blockchains graben XRP teilweise das Wasser ab. Die Frage, ob XRP seine Dominanz als "Banken-Coin" behalten kann, wird lauter gestellt als noch vor einem Jahr.

Kapitalrotation in neue Sektoren

Wenn etablierte Coins wie XRP stagnieren, beginnt im Krypto-Markt oft die sogenannte "Rotation". Kapital fließt aus den Large-Caps in Projekte mit niedrigerer Marktkapitalisierung und höherem Wachstumspotenzial. Anleger suchen nach dem "Beta" - also nach Coins, die sich schneller bewegen als der träge Gesamtmarkt.

Diese Suche führt Investoren derzeit weg von reinen Zahlungs-Token hin zu Projekten, die eine technologische Infrastruktur für die nächste Welle der Krypto-Adoption bieten. Skalierbarkeit und Geschwindigkeit stehen dabei ganz oben auf der Wunschliste.

Bitcoin Hyper: Die dynamische Alternative

Während die Kurs Prognose für XRP unsicher bleibt, richtet sich der Fokus vieler Analysten auf Bitcoin Hyper. Dieses Projekt wird als eine der vielversprechendsten Alternativen für das Jahr 2026 gehandelt. Bitcoin Hyper adressiert genau die Schwachstellen, die ältere Blockchains oft ausbremsen: Geschwindigkeit und Kosteneffizienz.

Als Layer-2-Lösung auf Bitcoin verbindet es die Sicherheit des größten Netzwerks der Welt mit der Performance, die für modernes Trading und DeFi notwendig ist. Viele Anleger, die von der Seitwärtsbewegung bei XRP frustriert sind, schichten ihr Kapital in den laufenden Presale von Bitcoin Hyper um. Sie sehen hier die Chance, frühzeitig in ein Projekt einzusteigen, das noch vor seiner großen Entdeckungsphase steht.

Im Gegensatz zu XRP, das bereits eine massive Marktkapitalisierung hat und sich nur schwer verdoppeln kann, bietet Bitcoin Hyper aufgrund seiner jungen Struktur ein deutlich höheres Aufwärtspotenzial. Für Trader, die bereit sind, das Risiko eines neuen Projekts einzugehen, könnte dies der "Hedge" gegen ein stagnierendes XRP-Portfolio sein.

Fazit

Die nächsten Wochen werden für XRP entscheidend sein. Hält die Unterstützung nicht, könnten wir Kurse deutlich unter 1,50 Dollar sehen. In diesem unsicheren Umfeld bietet die Diversifikation in neue, technologisch starke Projekte wie Bitcoin Hyper eine Möglichkeit, das Portfolio gegen den Stillstand abzusichern. Anleger sollten die Charts genau beobachten und flexibel bleiben.