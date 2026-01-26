Soeben wurde der ifo-Index (ifo-Geschäftsklimaindex) für den Monat Januar veröffentlicht. Er gilt als das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer. Der Gesamtindex liegt bei 87,6 Punkten (erwartet 88,3/ Vormonat 87,6). Geschäftserwartungen: 89,5 (Vormonat 89,7). Aktuelle Lageeinschätzung: 85,7 (Vormonat 85,6). Das ifo-Institut kommentiert aktuell zum ifo-Index für Januar: Die Stimmung unter den Unternehmen in Deutschland ist unverändert geblieben. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
