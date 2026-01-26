Köln (ots) -Ab dem 30. Januar 2026, 05:00 Uhr in der ARD Mediathek und um 23:55 Uhr im ErstenEin Film von Robert Kempe und Jochen LeufgensAls Kirsty Coventry im Juni 2025 das Amt der IOC-Präsidentin antritt, feiert das Internationale Olympische Komitee einen historischen Moment: die erste Frau, die erste Afrikanerin und die jüngste Präsidentin in der Geschichte des Internationalen Olympischen Komitees. Eine Olympiasiegerin mit sieben Medaillen, die für Hoffnung und Wandel stehen soll.Doch hinter der perfekten Fassade verbergen sich auch Geschichten, die nicht erzählt werden. Robert Kempe und Jochen Leufgens zeichnen den beispiellosen Aufstieg einer Weltklasseathletin vom Les-Brown-Pool in Harare bis auf den IOC-Thron in Lausanne nach. In der WDR-Doku "Die Präsidentin - Kirsty Coventry: Vom Golden Girl zum Olympischen Thron" gehen sie den Fragen nach, die bisher noch niemand öffentlich beantwortet hat.Denn während Kirsty Coventry in Lausanne die olympischen Werte hochhält, blickt ihre Heimat Simbabwe mit anderen Augen auf sie. Acht Jahre lang diente sie als Sportministerin unter Emmerson Mnangagwa - dem Nachfolger und langjährigen Weggefährten des verstorbenen Diktators Robert Mugabe. Welche Rolle spielte Kirsty Coventry in der Regierung? Was ist ihr politisches Vermächtnis, und wie hat sich der Sport unter ihrer Führung als Ministerin entwickelt? Wie glaubwürdig ist Kirsty Coventrys Behauptung, die Lage in ihrem Land habe sich während ihrer Amtszeit verbessert, wenn dort weiterhin brutale Willkür herrscht und unabhängige Beobachter dem Land eine verheerende Menschenrechtsbilanz attestieren? Und welche Rolle spielt eine Farm, die Coventry übereignet wurde - und um die in Simbabwe ein erbitterter Rechtsstreit tobte?Simbabwe gilt als Blackbox und lässt ausländische Journalistinnen und Journalisten fast nie ins Land. Dem WDR-Team um die Autoren Robert Kempe und Jochen Leufgens ist es allerdings gelungen, dort zu drehen. Sie sprachen mit Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern von Kirsty Coventry und mit Menschen, die den Preis für politische Loyalität in Simbabwe kennen. Der Film konfrontiert die olympische Bewegung mit unbequemen Wahrheiten über ihre neue Führung. Er ist eine WDR-Eigenproduktion, Redaktion hat Sophie Schulenburg."Die Präsidentin - Kirsty Coventry: Vom Golden Girl zum Olympischen Thron" ist ab Freitag, 30.01.2026, um 5:00 Uhr in der ARD Mediathek zu sehen. Am selben Tag läuft die Doku um 23:55 Uhr im Ersten.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.de.Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: www.presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6203767