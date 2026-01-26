Daimler Truck geht mit seinem Brennstoffzellen-Lkw in die Kleinserienfertigung. Dazu präsentieren die Stuttgarter die nächste Generation der H2-Sattelzugmaschine namens Mercedes-Benz NextGenH2 Truck - samt neuer technischer Daten. 100 Einheiten sollen nun in Wörth vom Band laufen und ab Ende des Jahres an Kunden gehen. Nach einem jahrelangen Entwicklungs- und Testprogramm mit Prototypen der ersten Generation zeigt Daimler Truck nun mit dem Mercedes-Benz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
