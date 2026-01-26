Die Gespräche zwischen der Ukraine, den USA und Russland sind am Samstag in Abu Dhabi ohne konkrete Ergebnisse zu Ende gegangen. Zwar sollen die Verhandlungen in dieser Woche weiter gehen, doch auch der Krieg tobt ununterbrochen. Auch dank dieser Selenskji-Forderung bleiben Rheinmetall, CSG und Co daher aussichtsreich. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnete die Gespräche in Abu Dhabi zwar als als "konstruktiv", konkrete Fortschritte oder gar ein Waffenstillstand seien jedoch noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
