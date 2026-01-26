Das spiegelt das neuste ifo-Geschäftsklima für Januar wider. Denn der Gesamt-Wert verharrt wie schon im Dezember bei 87,6 Punkten. Allerdings legten die Urteile der befragten Unternehmer zur aktuellen Lage um 0,1 auf 85,7 Zähler zu, während die Erwartungen um 0,2 auf 89,5 Punkte sanken. Im Vergleich mit den letzten Ergebnissen von Sentix und ZEW, die Anleger und Finanzmarktexperten interviewen, sind also die Praktiker bei ifo viel abwartender gestimmt.
