Strausberg (ots) -Der Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Dr. Christian Freuding, wird den "Aktionsplan Luftlandetruppe" am Mittwoch, den 28. Januar 2026, an der Luftlande-/Lufttransportschule in Altenstadt bei einer internen Veranstaltung in Kraft setzen.Medienvertretende sind herzlich zu einem anschließenden Pressestatement eingeladen.Danach haben Sie die Gelegenheit, Schnittbilder bei einer praktischen Ausbildung zu erstellen.Informations- und Bildmaterial stellen wir Ihnen nach dem Termin über diesen Link zur Verfügung:https://nextcloud.auf.bundeswehr.de/s/qwjTy8G3kLdxRJKPasswort: PIZHEERBitte akkreditieren Sie sich bis Dienstag, 27. Januar 2026, 12 Uhr, mit beiliegendem Formular beim Presse- und Informationszentrum des Heeres, um an der Veranstaltung teilnehmen zu können.Termin: Mittwoch, 28. Januar 2026, 13:00 UhrAdresse:Luftlande-/LufttransportschuleBurglachbergstraße 30Franz-Josef-Strauß Kaserne86972 AltenstadtAnsprechpartner und Akkreditierung:Presse- und Informationszentrum des HeeresTelefon: +49 (0) 3341 / 58 - 1511E-Mail: kdohpizhpresse@bundeswehr.orgAnmeldung:Erforderlich mit beiliegendem Akkreditierungsformular bis 27. Januar 2026, 12:00 UhrVeranstaltungsort: Luftlande-/Lufttransportschule in Altenstadt/OberbayernAblauf:bis 12:00 Uhr Eintreffen der Medienvertretenden12:00 - 13:00 Uhr Einweisung, Transport zum Ort des Statements13:00 Uhr Statement Inspekteur des Heeres mit Q/A-Anteil13:30 Uhr Transport bzw. Pressearbeitszeit14:00 - 15:30 Uhr Möglichkeit zur Erstellung von Schnittbilden15:30 Uhr Ende des PresseprogrammsHinweise für die Medien:- Ohne vorherige Akkreditierung ist kein Zugang zur Veranstaltung möglich.- Ihre Anmeldung bedeutet keine Zusage.- Wir bestätigen Ihnen die Teilnahmemöglichkeit.- Parkplätze stehen vor der Kaserne in ausreichender Anzahl zur Verfügung. Die Einfahrt in die Kaserne ist nicht möglich.- In der Franz-Josef-Strauß Kaserne gilt ein grundsätzliches Film- und Fotografierverbot. Ausgenommen davon ist ausschließlich der direkte Veranstaltungsbereich.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum des HeeresTelefon: +49 (0) 3341 / 58 - 1511E-Mail: kdohpizhpresse@bundeswehr.orgOriginal-Content von: PIZ Heer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127975/6203822