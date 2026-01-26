Strausberg (ots) -
Der Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Dr. Christian Freuding, wird den "Aktionsplan Luftlandetruppe" am Mittwoch, den 28. Januar 2026, an der Luftlande-/Lufttransportschule in Altenstadt bei einer internen Veranstaltung in Kraft setzen.
Medienvertretende sind herzlich zu einem anschließenden Pressestatement eingeladen.
Danach haben Sie die Gelegenheit, Schnittbilder bei einer praktischen Ausbildung zu erstellen.
Informations- und Bildmaterial stellen wir Ihnen nach dem Termin über diesen Link zur Verfügung:
https://nextcloud.auf.bundeswehr.de/s/qwjTy8G3kLdxRJK
Passwort: PIZHEER
Bitte akkreditieren Sie sich bis Dienstag, 27. Januar 2026, 12 Uhr, mit beiliegendem Formular beim Presse- und Informationszentrum des Heeres, um an der Veranstaltung teilnehmen zu können.
Termin: Mittwoch, 28. Januar 2026, 13:00 Uhr
Adresse:Luftlande-/Lufttransportschule
Burglachbergstraße 30
Franz-Josef-Strauß Kaserne
86972 Altenstadt
Ansprechpartner und Akkreditierung:
Presse- und Informationszentrum des Heeres
Telefon: +49 (0) 3341 / 58 - 1511
E-Mail: kdohpizhpresse@bundeswehr.org
Anmeldung:
Erforderlich mit beiliegendem Akkreditierungsformular bis 27. Januar 2026, 12:00 Uhr
Veranstaltungsort: Luftlande-/Lufttransportschule in Altenstadt/Oberbayern
Ablauf:
bis 12:00 Uhr Eintreffen der Medienvertretenden
12:00 - 13:00 Uhr Einweisung, Transport zum Ort des Statements
13:00 Uhr Statement Inspekteur des Heeres mit Q/A-Anteil
13:30 Uhr Transport bzw. Pressearbeitszeit
14:00 - 15:30 Uhr Möglichkeit zur Erstellung von Schnittbilden
15:30 Uhr Ende des Presseprogramms
Hinweise für die Medien:
- Ohne vorherige Akkreditierung ist kein Zugang zur Veranstaltung möglich.
- Ihre Anmeldung bedeutet keine Zusage.
- Wir bestätigen Ihnen die Teilnahmemöglichkeit.
- Parkplätze stehen vor der Kaserne in ausreichender Anzahl zur Verfügung. Die Einfahrt in die Kaserne ist nicht möglich.
- In der Franz-Josef-Strauß Kaserne gilt ein grundsätzliches Film- und Fotografierverbot. Ausgenommen davon ist ausschließlich der direkte Veranstaltungsbereich.
Pressekontakt:
Presse- und Informationszentrum des Heeres
Telefon: +49 (0) 3341 / 58 - 1511
E-Mail: kdohpizhpresse@bundeswehr.org
Original-Content von: PIZ Heer, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127975/6203822
Der Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Dr. Christian Freuding, wird den "Aktionsplan Luftlandetruppe" am Mittwoch, den 28. Januar 2026, an der Luftlande-/Lufttransportschule in Altenstadt bei einer internen Veranstaltung in Kraft setzen.
Medienvertretende sind herzlich zu einem anschließenden Pressestatement eingeladen.
Danach haben Sie die Gelegenheit, Schnittbilder bei einer praktischen Ausbildung zu erstellen.
Informations- und Bildmaterial stellen wir Ihnen nach dem Termin über diesen Link zur Verfügung:
https://nextcloud.auf.bundeswehr.de/s/qwjTy8G3kLdxRJK
Passwort: PIZHEER
Bitte akkreditieren Sie sich bis Dienstag, 27. Januar 2026, 12 Uhr, mit beiliegendem Formular beim Presse- und Informationszentrum des Heeres, um an der Veranstaltung teilnehmen zu können.
Termin: Mittwoch, 28. Januar 2026, 13:00 Uhr
Adresse:Luftlande-/Lufttransportschule
Burglachbergstraße 30
Franz-Josef-Strauß Kaserne
86972 Altenstadt
Ansprechpartner und Akkreditierung:
Presse- und Informationszentrum des Heeres
Telefon: +49 (0) 3341 / 58 - 1511
E-Mail: kdohpizhpresse@bundeswehr.org
Anmeldung:
Erforderlich mit beiliegendem Akkreditierungsformular bis 27. Januar 2026, 12:00 Uhr
Veranstaltungsort: Luftlande-/Lufttransportschule in Altenstadt/Oberbayern
Ablauf:
bis 12:00 Uhr Eintreffen der Medienvertretenden
12:00 - 13:00 Uhr Einweisung, Transport zum Ort des Statements
13:00 Uhr Statement Inspekteur des Heeres mit Q/A-Anteil
13:30 Uhr Transport bzw. Pressearbeitszeit
14:00 - 15:30 Uhr Möglichkeit zur Erstellung von Schnittbilden
15:30 Uhr Ende des Presseprogramms
Hinweise für die Medien:
- Ohne vorherige Akkreditierung ist kein Zugang zur Veranstaltung möglich.
- Ihre Anmeldung bedeutet keine Zusage.
- Wir bestätigen Ihnen die Teilnahmemöglichkeit.
- Parkplätze stehen vor der Kaserne in ausreichender Anzahl zur Verfügung. Die Einfahrt in die Kaserne ist nicht möglich.
- In der Franz-Josef-Strauß Kaserne gilt ein grundsätzliches Film- und Fotografierverbot. Ausgenommen davon ist ausschließlich der direkte Veranstaltungsbereich.
Pressekontakt:
Presse- und Informationszentrum des Heeres
Telefon: +49 (0) 3341 / 58 - 1511
E-Mail: kdohpizhpresse@bundeswehr.org
Original-Content von: PIZ Heer, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127975/6203822
© 2026 news aktuell