Diese beliebte MDAX-Aktie schießt am Montag um sechs Prozent nach oben. Hintergrund: Die Analysten von J.P. Morgan sehen eine Kaufchance und 24 Prozent an Kurspotenzial. Die Aktien von Delivery Hero haben am Montag mit rund 6 Prozent Kursplus das höchste Niveau seit September erreicht. In seiner Analyse der europäischen Internetbranche trennte der JPMorgan-Experte Marcus Diebel hinsichtlich des Themas Künstliche Intelligenz (KI) die Spreu vom Weizen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE