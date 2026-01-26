Kupfer-Gold-Chance Brasilien: Kupfer-Gold-Turbo in Brasilien: Warum Meridian Mining mit Cabaçal vor dem großen Durchbruch steht

Anzeige / Werbung

Die Kombination aus steigenden Goldpreisen und dem strukturellen Kupferdefizit bietet eine ideale Basis für eine Neubewertung der Aktie im Jahr 2026.

Liebe Leserinnen und Leser,

neues Kupfer braucht die Welt. Die Energierevolution, der Ausbau der Netze und das weltweite Reshoring treiben die Nachfrage - und wenige Explorationsprojekte vereinen derzeit so viel Potenzial wie einige junge brasilianische Vorkommen. In einer Zeit, in der Analysten für die kommenden Jahre ein strukturelles Defizit am Kupfermarkt voraussagen, wird der Zugang zu gesicherten Ressourcen zur geopolitischen und wirtschaftlichen Notwendigkeit. Meridian Mining (ISIN GB00BR3SVZ18 WKN A3EUQY) rückt dabei ins Rampenlicht: Zwei hochgradige Kupfer-Gold-Projekte in Brasilien, ein klares Entwicklungsziel und eine PEA (Preliminary Economic Assessment), die bereits massives Aufsehen erregt hat.

Advertorial/Werbung: Auftraggeber: Meridian Mining (ISIN GB00BR3SVZ18 WKN A3EUQY)

- Interessenkonflikte und Disclaimer am Ende beachten -

Der Kupferpreis spiegelt zunehmend die fundamentale Knappheit wider. Während die Nachfrage durch Elektroautos und den massiven Ausbau der KI-Infrastruktur - die enorme Mengen an Kupfer für Rechenzentren verschlingt - ungebremst steigt, altert die Infrastruktur der großen globalen Minen. Neue, wirtschaftlich erschließbare Vorkommen sind selten geworden. Hier setzt Meridian Mining (ISIN GB00BR3SVZ18 WKN A3EUQY) an und liefert mit dem aktuellen Ressourcen-Update für die Lagerstätten Cabaçal und Santa Helena Central genau das, was der Markt sucht: Skalierbarkeit und Sicherheit in einer stabilen Bergbauregion.

Kupfer-Gold-Turbo in Brasilien: Meridian Mining meldet massives Ressourcen-Plus bei Cabaçal

Während die Weltmärkte händeringend nach neuen Kupferquellen für die Energiewende suchen, liefert Meridian Mining (ISIN GB00BR3SVZ18 WKN A3EUQY) spektakuläre Neuigkeiten aus Brasilien. Die neuesten Daten für das Vorzeigeprojekt Cabaçal und die angrenzende Lagerstätte Santa Helena Central übertreffen die Erwartungen und untermauern das Potenzial für einen neuen, bedeutenden Bergbaudistrikt.

Quelle: Pressemitteilung Meridian Mining

Die Fakten: Deutliche Steigerung der Metallmengen

Meridian hat im Rahmen seiner laufenden endgültigen Machbarkeitsstudie (Definitive Feasibility Study - DFS) die Ressourcen für das Cabaçal-Projekt aktualisiert. Die Ergebnisse zeigen ein beeindruckendes organisches Wachstum:

Ressourcen-Explosion bei Cabaçal: Die gemessenen und angezeigten (M&I) Ressourcen stiegen deutlich an. Wir sprechen hier von einem Zuwachs von 39,2% bei Gold , 14,2% bei Kupfer und 19,3% bei Silber .

Die gemessenen und angezeigten (M&I) Ressourcen stiegen deutlich an. Wir sprechen hier von einem Zuwachs von , und . Santa Helena Central liefert ab: Erstmals wurde für diese Lagerstätte eine tagebaubare Ressource ausgewiesen (M&I: 5,3 Mio. t). Dies stärkt die Strategie eines "Hub-and-Spoke"-Modells, bei dem Santa Helena als hochgradige Satellitenmine fungieren könnte.

Erstmals wurde für diese Lagerstätte eine tagebaubare Ressource ausgewiesen (M&I: 5,3 Mio. t). Dies stärkt die Strategie eines "Hub-and-Spoke"-Modells, bei dem Santa Helena als hochgradige Satellitenmine fungieren könnte. Gesamtinventar: Der gesamte Cabaçal-VMS-Gürtel kommt nun auf beachtliche 1,4 Millionen Unzen Gold, 0,6 Milliarden Pfund Kupfer und 5,6 Millionen Unzen Silber.

Warum das für Anleger jetzt spannend ist

Die Aktie von Meridian Mining gilt unter Experten schon länger als Geheimtipp im Bereich der Kupfer-Gold-Developer. Die aktuellen Zahlen untermauern drei entscheidende Investitionsargumente:

Geringes Risiko, hohe Effizienz: Cabaçal ist eine ehemalige Mine von BP Minerals. Das bedeutet: Die Geologie ist bekannt, die Infrastruktur ist gut und die Metallurgie wurde bereits optimiert. Explorationspotenzial: Die Mineralisierung ist in viele Richtungen weiterhin "offen". Das heißt, die Bohrer könnten in den kommenden Monaten noch weitaus größere Vorkommen bestätigen. Timing: Mit dem Abschluss der DFS im vierten Quartal 2026 steuert das Unternehmen auf die finale Investitionsentscheidung zu. Historisch gesehen ist dies die Phase, in der Junior-Miner oft massiv an Börsenwert gewinnen (der sogenannte "Lassonde-Curve"-Effekt).

Das Fundament des Erfolgs: Erstklassige VMS-Lagerstätten in Brasilien

Das Unternehmen hält zwei Projekte mit hohen Gehalten: Cabaçal ist das klare Flaggschiff, entdeckt Anfang der 1980er Jahre durch BP. Espigão ergänzt das Portfolio als zweites bedeutendes Kupfer-Gold-Asset. Beide liegen in einem breitgestreuten VMS-(Volcanogenic Massive Sulphide)-Gürtel - ein Typ Lagerstätte, der für niedrige Investitionskosten, hohe Erträge und lange Produktion bekannt ist.

Quelle: Meridian Mining

Der VMS-Faktor: Effizienz und Skalierbarkeit als Renditehebel

Was Meridian Mining von vielen anderen Kupferprojekten unterscheidet, ist die geologische Natur seiner Vorkommen. Während riesige Porphyr-Systeme oft Milliarden an Anfangsinvestitionen verschlingen, bieten die VMS-Lagerstätten (Volcanogenic Massive Sulphide) in Meridians Portfolio einen entscheidenden wirtschaftlichen Vorteil: Sie sind deutlich kompakter und hochgradiger. Dies führt zu vergleichsweise niedrigen Kapitalkosten für den Minenbau, was gerade in einem volatilen Marktumfeld die Hürde für den Produktionsstart senkt und die Amortisationszeit verkürzt.

Ein weiterer Pluspunkt für Anleger ist die mineralogische Vielfalt. VMS-Systeme sind bekannt für ihre hohen Metallgrade und liefern neben Kupfer oft signifikante Mengen an Gold, Silber und Zink. Diese Nebenmetalle fungieren als natürlicher Hedge und drücken die Netto-Produktionskosten für das Kupfer oft massiv nach unten.

Besonders spannend für die langfristige Vision des Unternehmens ist die Eigenschaft von VMS-Lagerstätten, in Clustern aufzutreten. Wo eine Lagerstätte gefunden wird, liegen weitere meist nicht weit entfernt. Dies ermöglicht Meridian eine intelligente, gestaffelte Erschließungsstrategie: Man beginnt mit einer hocheffizienten Zentraleinheit und gliedert sukzessive weitere Satellitenminen an. Dieses "Hub-and-Spoke"-Modell erlaubt ein organisches Wachstum ohne die Notwendigkeit ständiger massiver Kapitalerhöhungen, was den Shareholder-Value nachhaltig schützt.

Quelle: Meridian Mining

Ein Distrikt-Gigant erwacht: 50 Kilometer ungehobenes Potenzial

Die Geologie von Cabaçal ist weit mehr als nur ein lokales Vorkommen; sie ist das Herzstück eines potenziellen Bergbaudistrikts von globalem Format. Aktuell erstreckt sich die nachgewiesene Mineralisierung bereits über eine Länge von rund zwei Kilometern - und das ist erst der Anfang. Die Lagerstätte bleibt in mehrere Richtungen "offen", was bedeutet, dass die Grenzen des Erzkörpers noch gar nicht erreicht sind. Meridian Mining hat sich hier strategisch exzellent positioniert und hält die Lizenzen für beeindruckende 50 Kilometer des insgesamt 55 Kilometer langen VMS-Gürtels. Damit kontrolliert das Unternehmen fast ein gesamtes geologisches System.

Innerhalb dieses riesigen Areals sticht ein 11 Kilometer langer "Minenkorridor" besonders hervor. Hier wurden bereits zahlreiche Kupfer-Gold-Silber-Mineralisierungen identifiziert, die durch extrem hochgradige Goldüberlagerungen veredelt werden. Diese geologische Besonderheit erlaubt es, Zonen mit außergewöhnlicher Wertdichte abzubauen, was die Wirtschaftlichkeit des Projekts massiv steigert.

Quelle: Meridian Mining

Wie substanziell dieses Gebiet ist, zeigt ein Blick in die Geschichte: Das Lizenzpaket umfasst auch historische Untertageminen wie Santa Helena. Die dortigen Förderdaten sind ein Beleg für die erstklassige Qualität des Erzes. Mit einer früheren Produktion von fast 440.000 Tonnen Erz, das Gehalte von unter anderem 6,6% Zink und 1,6% Kupfer sowie signifikante Gold- und Silberwerte aufwies, liefert Santa Helena den historischen Beweis für die Reichhaltigkeit der Region. Meridian nutzt diese Daten nun, um durch moderne Exploration das volle, bisher ungenutzte Volumen dieses gesamten Gürtels zu erschließen.

Kapital-Effizienz in Bestform: Ein Projekt, das sich in Rekordzeit bezahlt macht

Die nackten Zahlen der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) für Cabaçal verdeutlichen, warum Meridian Mining derzeit zu den spannendsten Playern im Sektor gehört. Die Studie skizziert ein Projekt, das durch seine außergewöhnliche Profitabilität und geringe finanzielle Eintrittshürden besticht. Mit einem Netto-Gegenwartswert (NPV) von rund 573 Mio. USD nach Steuern und einem internen Zinsfuß (IRR) von beeindruckenden 58,4% im Basisfall setzt Cabaçal Maßstäbe in Sachen Rentabilität.

Besonders hervorzuheben ist die geringe Anfangsinvestition (CAPEX) von lediglich ca. 180 Mio. USD. In einer Branche, in der neue Kupferminen oft Milliarden verschlingen, ist dieser überschaubare Kapitalbedarf ein entscheidender strategischer Vorteil. Er führt zu einer geschätzten Amortisationszeit von nur 10,6 Monaten. Das bedeutet: Bereits nach weniger als einem Jahr Produktion könnte das investierte Kapital zurückgeflossen sein - ein Wert, der in der Bergbauwelt Seltenheitswert hat.

Die Robustheit des Projekts zeigt sich auch in der Kostenstruktur. Dank eines niedrigen Abraumverhältnisses von etwa 2,1:1 und der effizienten VMS-Geologie liegen die All-In-Kosten (AISC) in den ersten fünf Jahren bei nur rund 671 USD pro Unze Gold-Äquivalent. Damit würde Cabaçal selbst in schwachen Marktphasen hochprofitabel arbeiten.

Ein wichtiger Aspekt für vorausschauende Anleger: Die PEA basiert auf konservativen Annahmen von 1.650 USD pro Unze Gold und 3,59 USD pro Pfund Kupfer. Angesichts der aktuellen Marktlage, in der beide Metalle deutlich höher gehandelt werden, bietet das Projekt einen enormen Hebel. Bei heutigen Preisen würde sich die Wirtschaftlichkeit naturgemäß nochmals signifikant vorteilhafter darstellen, was Cabaçal zu einer echten Cashflow-Maschine für das kommende Jahrzehnt macht.

Quelle: Meridian Mining

Brasilien als Bergbau-Powerhouse: Strategische Vorteile und ehrliche Chancen-Risiko-Analyse

In der globalen Rohstoffstrategie gewinnt Brasilien rasant an Bedeutung. Das Land hat sich bereits unter den Top-Produzenten weltweit etabliert und steht vor einer Phase massiven Produktionswachstums. Für Meridian Mining bietet dieser Kontext einen entscheidenden Heimvorteil: Ein gut positioniertes, kosteneffizientes Tagebauprojekt wie Cabaçal trifft hier auf einen regionalen Markt, der hungrig nach Kupfer ist und die lokale Produktion aktiv fördert. Brasilien bietet die notwendige Infrastruktur und Fachkräfte, um Projekte dieser Größenordnung erfolgreich vom Reißbrett in die Realität umzusetzen.

Für Investoren ergibt sich daraus ein klares Bild. Die Chancen liegen primär in der außergewöhnlichen Wirtschaftlichkeit, die durch die PEA-Kennzahlen untermauert wird. Das geringe CAPEX-Profil senkt die Finanzierungshürden im Vergleich zu gigantischen Porphyr-Projekten massiv, während das riesige Lizenzportfolio entlang des 50 km langen VMS-Gürtels Raum für Jahrzehnte an Wachstum bietet. Dank einer soliden Finanzierung ist Meridian zudem gut gerüstet, um die nächsten entscheidenden Meilensteine ohne Zeitverzug anzugehen.

Wie bei jedem Investment im Rohstoffsektor gibt es jedoch auch Risiken, die eine ausgewogene Betrachtung erfordern. Die aktuellen PEA-Zahlen sind Szenarien-Modelle; die kommenden Machbarkeitsstudien (PFS/DFS) könnten Abweichungen bei Kosten oder Ressourcen bringen. Zudem unterliegt jedes Bergbauvorhaben Genehmigungsprozessen und lokalen Umweltauflagen, deren Zeitplan variieren kann. Auch die Volatilität der Rohstoffpreise bleibt ein Faktor, der den Netto-Gegenwartswert (NPV) und die künftige Finanzierbarkeit beeinflusst. Schließlich bleibt das Explorationsrisiko bestehen: Neue Bohrungen sind stets eine Wette auf die Geologie und können sowohl positive Überraschungen als auch Enttäuschungen liefern.

Wer jedoch das Chancen-Risiko-Profil eines fortgeschrittenen Developers im aktuellen Kupfer-Superzyklus versteht, erkennt in Meridian Mining (ISIN GB00BR3SVZ18 WKN A3EUQY) einen Akteur, der seine Hausaufgaben gemacht hat und strategisch auf einem der vielversprechendsten Gürtel Südamerikas sitzt.

Fazit: Warum Meridian Mining das "Perfect Fit" für das Depot von morgen ist

Die Investment-Logik hinter Meridian Mining ist so klar wie selten im Rohstoffsektor: Das Unternehmen agiert am Schnittpunkt zwischen einem historisch unterversorgten Kupfermarkt und einem der effizientesten Lagerstättentypen der Welt. Wer heute in Meridian investiert, setzt nicht auf vage Hoffnungen, sondern auf ein Projekt, das die kritischen Hürden der Bergbauentwicklung bereits weitgehend gemeistert hat.

Drei Kernfaktoren machen Meridian Mining zu einer herausragenden Chance für kluge Anleger:

Der Kupfer-Hebel: Während große Bergbaukonzerne Jahre benötigen, um neue Kapazitäten aufzubauen, bietet Meridian ein "Fast-Track"-Projekt in einer erstklassigen Jurisdiktion. Da Kupfer das unverzichtbare Rückgrat der globalen Dekarbonisierung ist, kaufen sich Anleger hier in eine Knappheits-Story ein, die durch steigende Preise zusätzlich befeuert wird. Außergewöhnliche Wirtschaftlichkeit: Die Kombination aus niedrigen Anfangsinvestitionen (CAPEX) und einer extrem schnellen Amortisation von weniger als einem Jahr ist ein Sicherheitsnetz für Investoren. Cabaçal ist kein "Alles-oder-Nichts"-Projekt, sondern ein hocheffizientes Vorhaben, das selbst bei moderaten Metallpreisen hohe Cashflows generieren kann. Explorations-Upside auf Distrikt-Niveau: Mit der Kontrolle über fast einen gesamten VMS-Gürtel besitzt Meridian das Potenzial, über Jahrzehnte hinweg neue Entdeckungen zu machen. Was heute als eine Mine beginnt, könnte morgen das Zentrum eines neuen brasilianischen Bergbau-Hubs sein.

Meridian Mining (ISIN GB00BR3SVZ18 WKN A3EUQY) bietet die seltene Gelegenheit, einen fortgeschrittenen Developer in der Phase der Wertmaximierung (DFS-Stadium) zu begleiten. Für Anleger, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen kalkulierbarem Risiko und massivem Wachstumspotenzial suchen, ist Meridian einer der attraktivsten Werte im Bereich der kritischen Metalle. Das Zeitfenster, um vor der finalen Investitionsentscheidung und der potenziellen Neubewertung einzusteigen, ist jetzt ideal.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie auch die Webseite von Meridian Mining, um mehr über das Unternehmen zu erfahren

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Disclaimer

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/mining-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen Meridian Mining wurden Vermittler, Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Ltd

132-134 Great Ancoats Street

M4 6DE Manchester

Kontakt:

Telefon: +44 (0)161 768 0646

E-Mail: info [at] mining-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 15974038

Aufsichtsbehörde: Companies House

Enthaltene Werte: XD0002747026,XC0009656965,GB00BVPND783