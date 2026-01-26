Die Vorwerk-Aktie gehört am Montagmorgen mit einem Kursplus von über +5% zu den stärksten Werten im SDAX und setzt ihre positive Kursentwicklung der letzten Tage fort. Was gibt dem Infrastrukturdienstleister neuen Rückenwind und kann die Aktie bald auf ein neues Allzeithoch steigen? Ein bärenstarkes Jahr Rückenwind gab der Vorwerk-Aktie das vorläufige Zahlenwerk für das abgelaufene Jahr, die der Pipeline- und Anlagenbauer zum Wochenauftakt vorlegte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de