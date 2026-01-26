Anzeige
Mehr »
Montag, 26.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Gold über 5.000 USD verändert die Wirtschaftlichkeit grundlegend!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
26.01.2026 11:15 Uhr
276 Leser
Artikel bewerten:
(1)

IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 26.01.2026

DJ IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 26.01.2026

(NEU: Datum, Preisspanne, Volumen Asta Energy Solutions) 

 
Asta Energy Solutions AG 
ERSTNOTIZ: 30. Januar 2026 
BRANCHE: Energietechnik 
SITZ: Oed, Österreich 
BÖRSENSEGMENT: Prime Standard 
ZEICHNUNGSFRIST: 26. bis 29. Januar 
BOOKBUILDINGSPANNE: 27,50 bis 29,50 Euro 
VOLUMEN (WERT): 182 bis 200 Millionen Euro (davon 125 Mio EUR aus 
        neu ausgegebenen Aktien) 
VOLUMEN (STÜCK): 5,92 Millionen 
GREENSHOE: 0,86 Millionen 
KONSORTIALFÜHRER: Berenberg 
KONSORTIALMITGLIEDER: Commerzbank (in Kooperation mit Oddo BHF), 
           Raiffeisen Bank International, Baader Bank 
BÖRSENSYMBOL: 1AST 
ISIN: AT100ASTA001 
 
Bitpanda GmbH 
ERSTNOTIZ: Erste Jahreshälfte 2026 möglich (Bloomberg-Bericht) 
BRANCHE: Handelsplattform 
SITZ: Wien 
BEWERTUNG: 4 bis 5 Mrd Euro (Bloomberg-Bericht) 
 
Exaring AG (Freenet-Tochter, Betreiberin von Waipu TV) 
ERSTNOTIZ: 2026 (Bloomberg-Bericht vom Jan 2026) 
BRANCHE: Web-TV 
SITZ: München 
BEWERTUNG: bis zu 1,5 Milliarden Euro (Bloomberg-Bericht) 
KONSORTIALFÜHRER: Citigroup, Berenberg 
 
Vincorion Advanced Systems GmbH 
ERSTNOTIZ: 2026 möglich (Bericht) 
BRANCHE: Rüstung 
SITZ: Wedel 
BEWERTUNG: spekulativ 1 Mrd Euro 
KONSORTIALFÜHRER: Rothschild 
KONSORTIALMITGLIEDER: Berenberg, BNP Paribas, JP Morgan 
 
Uniper SE 
ERSTNOTIZ: Möglicher Re-IPO der vom Bund gehaltenen Anteile offen 
BRANCHE: Energieversorgung 
SITZ: Düsseldorf 
KONSORTIALFÜHRER: Deutsche Bank, Citigroup, UBS 
 
TK Elevator GmbH 
ERSTNOTIZ: Advent und Cinven bereiten Börsengang für 2026 vor 
      (Bloomberg-Bericht Sept. 2025) 
BRANCHE: Aufzugtechnik 
SITZ: Düsseldorf 
BEWERTUNG: 23 Mrd Euro (Februar 2025) 
 
KNDS NV 
ERSTNOTIZ: Börsengang 2026 realistisch (CEO im Sept 2025) 
BRANCHE: Rüstung 
SITZ: Amsterdam 
 
BASF-Sparte Agricultural Solutions 
ERSTNOTIZ: Börsenreife soll 2027 erreicht sein, Börsengang ist 
      in Frankfurt geplant 
BRANCHE: Pflanzenschutzmittel und Saatgut 
SITZ: Limburgerhof 
 
Parshipmeet Group (Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1) 
ERSTNOTIZ: offen 
BRANCHE: E-Commerce 
SITZ: Hamburg 
 
ISS Stoxx (Tochter der Deutschen Börse) 
ERSTNOTIZ: Frühestens 2026 (Reuters-Bericht vom Oktober 2025) 
BRANCHE: Indizes und Datenanalyse 
SITZ: 
 
Personio 
ERSTNOTIZ: nicht vor 2026 (Aussage CEO im Oktober 2024) 
BRANCHE: Personalsoftware-Anbieter 
SITZ: München 
BEWERTUNG: nach jüngster Finanzierungsrunde 8,5 Milliarden Dollar 
 
Selfio (Tochter der 3U Holding) 
ERSTNOTIZ: kein konkreter Zeitplan (Aussage 3U) 
BRANCHE: Onlinehandel für Haustechnik-Produkte 
SITZ: Bad Honnef 
 
Amaneos SE & Co. KGaA (Tochtergesellschaft von Mutares) 
ERSTNOTIZ: offen 
BRANCHE: Autozulieferer (Kunststoffelemente) 
SITZ: Frankfurt 
 
Contentful 
ERSTNOTIZ: offen, Börsengang ist Option 
BRANCHE: Software - Content Management Systeme (CMC) 
SITZ: Berlin 
BÖRSENSEGMENT: US-Börse, Börsengang über Spac eine Option 
BEWERTUNG: über 3 Milliarden Dollar (Stand nach Finanzierungsrunde im Juli 2021) 
 
HH2E 
ERSTNOTIZ: offen 
BRANCHE: Wasserstoff-Projektentwickler 
SITZ: Düsseldorf 
 
Celonis SE 
ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen), IPO in den USA erwogen 
BRANCHE: Softwarespezialist (Process Mining) 
SITZ: München 
BEWERTUNG: ca 13 Milliarden Euro (nach der jüngsten Finanzierungsrunde) 
 
Raisin SE 
ERSTNOTIZ: Keine Eile für Börsengang (CEO im Juni 2025) 
BRANCHE: Finanzdienstleistungen 
SITZ: Berlin 
 
Mobile.de 
ERSTNOTIZ: 2026 (Reuters-Bericht); Eigentümer Blackstone und Permira loten IPO aus 
BRANCHE: Auto-Anzeigen 
SITZ: Kleinmachnow 
BEWERTUNG: Spekulativ bis zu 10 Milliarden Euro 
===

Kontakt zum Autor: ipo.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 26, 2026 04:39 ET (09:39 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Gold & Silber auf Rekordjagd
Kaum eine Entwicklung war 2025 so eindrucksvoll wie der Höhenflug der Edelmetalle. Allen voran Silber: Angetrieben von einem strukturellen Angebotsdefizit, explodierte der Preis und übertrumpfte dabei den „großen Bruder“ Gold. Die Nachfrage aus dem Investmentsektor zieht weiter an, und ein Preisziel von 100 US-Dollar rückt in greifbare Nähe.

Auch Gold markierte neue Meilensteine. Mit dem Durchbruch über 3.000 und 4.000 US-Dollar pro Unze hat sich der übergeordnete Aufwärtstrend eindrucksvoll bestätigt. Rücksetzer bleiben möglich, doch der nächste Zielbereich bei 5.000 US-Dollar ist charttechnisch fest im Blick. Die fundamentalen Treiber sind intakt, eine nachhaltige Trendwende aktuell nicht in Sicht.

Für Anlegerinnen und Anleger bedeutet das: Jetzt ist die Zeit, um gezielt auf starke Produzenten zu setzen. In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Gold- und Silberaktien vor, die trotz Rallye weiter attraktives Potenzial bieten, mit robusten Fundamentaldaten und starken Projekten in aussichtsreichen Regionen.

Jetzt den kostenlosen Report sichern und von der nächsten Welle im Edelmetall-Boom profitieren!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.