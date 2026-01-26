Köln (ots) -Die Bundeswehr zieht als attraktiver Arbeitgeber immer mehr junge Frauen und Männer an. Doch trotz großer Motivation kommt es auch immer wieder zu Abbrüchen seitens der angehenden Soldaten. Damit dieser Trend nicht anhält, haben erfahrene Soldaten eine Plattform geschaffen, die angehende Soldaten auf die Bundeswehr vorbereiten soll und einen intensiven Informationsaustausch ermöglicht. Was die "Soldatsein" Community angehenden Soldaten bietet und warum sie sich auch als klassische Wissensbibliothek versteht, erfahren Sie hier.Wenn die Bundeswehr das angestrebte Ziel von 203.000 Soldaten bis 2031 erreichen möchte, muss sie jedes Jahr mehr junge Frauen und Männer für eine militärische Laufbahn gewinnen. Ein ambitioniertes, aber realistisches Ziel, schließlich ist das Interesse an der Bundeswehr weiterhin groß. Dennoch kommt es immer wieder zu erhöhten Abbruchraten seitens der angehenden Soldaten. Die Gründe hierfür sind vielfältig und basieren zumeist auf fehlerhaften Vorstellungen über die Anstellung bei der Bundeswehr. Ein Grund zur Sorge ist das allerdings nicht - denn es gibt längst eine Lösung.Um den Trend zu steigenden Abbrüchen zu stoppen und den angehenden Soldaten einen reibungslosen Start in ihre Dienstzeit zu ermöglichen, hat sich die Plattform "Soldatsein" Community das Ziel gesetzt, erfahrene und angehende Soldaten miteinander ins Gespräch zu bringen. Die Plattform existiert seit 2019 und wird von tausenden jungen Frauen und Männern für die Vorbereitung auf die Grundausbildung bei der Bundeswehr genutzt. Das funktioniert sehr gut, weil sich die "Soldatsein" Community als eine Mischung aus Netzwerk und Wissensbibliothek versteht. Die angehenden Soldaten können somit in den Austausch mit anderen Soldaten treten, bekommen aber auch die für sie entscheidenden Informationen in konzentrierter und leicht verständlicher Form geliefert. Die Gründer der Plattform haben einen Bedarf gesehen und möchten angehenden Soldaten die besten Einstiegsmöglichkeiten bieten: Ziel ist es einerseits die Kameradschaft unter den Soldaten zu stärken und andererseits für eine realistische Erwartungshaltung bei den angehenden Soldaten zu sorgen.Mit realistischer Vorbereitung zum Erfolg bei der BundeswehrTrotz großen Interesses und Motivation für eine Laufbahn bei der Bundeswehr kommt es immer wieder zu Abbrüchen seitens der angehenden Soldaten. Die Ursachen hierfür sind vielfältig und reichen von persönlichen Gründen wie der Trennung von Familie und Freunden bis hin zu unerfüllten Vorstellungen. Doch warum ist das so? Viele angehende Soldaten informieren sich online über die Bundeswehr, doch nicht alle Informationen, die sich dort finden lassen, entsprechen auch der aktuellen Realität - schließlich hat sich die Bundeswehr im Laufe der Jahre gewandelt und Erfahrungen und Vorstellungen von ehemaligen Soldaten, können heute schon längst überholt sein. Nicht selten kommt es deshalb zu einer schlechten Vorbereitung und falschen Erwartungen.Viele angehende Soldaten unterschätzen die Anforderungen der Grundausbildung hinsichtlich Ausdauer, Kraft und psychischer Belastbarkeit. Sie haben zudem eine ungenaue Vorstellung davon, was der militärische Alltag mit seiner Disziplin und Hierarchie konkret für sie bedeutet. Zahlreiche Abbrüche ließen sich daher vermeiden, wenn die angehenden Soldaten ihren Dienst mit einer realistischen Erwartungshaltung und einer sinnvollen Vorbereitung antreten würden. An genau dieser Stelle setzt die "Soldatsein" Community an.Wie die "Soldatsein" Community einen guten Start in die militärische Laufbahn ermöglichtDie "Soldatsein" Community setzt dem gefährlichen Halbwissen, das über die Grundausbildung und die Bundeswehr im Allgemeinen im Umlauf ist, handfeste Informationen entgegen und bindet die angehenden Soldaten bereits vor ihrem Dienstantritt in die Gemeinschaft ein. Der Bewerbungsprozess ist langwierig und umfasst die Teilnahme an mehreren Assessment-Centern, doch offene Fragen lassen sich in dieser Zeit nur selten klären. Die "Soldatsein" Community füllt diese Lücke, sodass die angehenden Soldaten nach einer schnellen Anmeldung mit hunderten von Kameraden ins Gespräch kommen, die ihre Grundausbildung bereits hinter sich haben, selbst Ausbilder mit langer Diensterfahrung sind oder sich ebenfalls auf ihren Dienstantritt vorbereiten.Durch den Austausch können falsche Erwartungen mit realen Erfahrungen abgeglichen werden. Zudem ist es möglich, über den integrierten ChatBot direkt mit dem Team von "Soldatsein" Community in Kontakt zu treten, um auf konkrete Fragen rund um die Uhr umfassende Antworten zu erhalten. Nach der kostenlosen Anmeldung gibt es zudem einen Anruf von einem erfahrenen Soldaten aus dem Team, bei dem es um die individuelle Situation des Bundeswehreinsteigers und um wertvolle Geheimtipps zur Grundausbildung geht.Die "Soldatsein" Community ist aber nicht nur ein Netzwerk, sondern auch eine Wissensbibliothek. Diese liefert ausführliche Informationen zur Bundeswehr, die von fachkundigen Ausbildern zusammengestellt wurden. Der Inhalt umfasst neben Informationen zum Ablauf der Grundausbildung und Empfehlungen für die inhaltliche sowie sportliche Vorbereitung vor allem wesentlichen Lernstoff zu Dienstgraden, Ausrüstung, Uniformen und den wehrrechtlichen Grundlagen. Dadurch können die Soldaten nicht nur gut vorbereitet und souverän in ihren Dienst starten, sondern ihr Wissen als wertvolle Multiplikatoren auch mit ihren Kameraden teilen. Alle Inhalte lassen sich auch über die "Soldatsein" App abrufen, was die optimale Vorbereitung noch einmal deutlich erleichtert.Wer die "Soldatsein" Community nutztFreiwilliger Wehrdienst, Feldwebel- oder Offizierlaufbahn - die Community ist für alle gedacht, die sich für die Bundeswehr entschieden haben. Die jungen Frauen und Männer treten ihren Dienst bei ganz unterschiedlichen Truppengattungen an, sodass eine bunte Mischung aus Infanteristen, Pionieren, Artilleristen, Panzergrenadieren, Angehörigen der Luftwaffe und Spezialisten der Fachdienste entsteht. Für die Gründer der Plattform ist das ein wichtiger Punkt, denn sie möchten die Kameradschaft unter allen Soldaten stärken, sodass ein echtes Gemeinschaftsgefühl entsteht.Die Community ermöglicht den Austausch unter Gleichgesinnten und gibt angehenden Rekruten die Chance, vom Wissen erfahrener Soldaten und Ausbilder zu profitieren. Wenn immer mehr von ihnen ihre Grundausbildung gut vorbereitet antreten, wird das jeden einzelnen persönlich voranbringen und zugleich dabei helfen, die Abbruchquote nachhaltig zu senken.Sie haben sich für eine Laufbahn bei der Bundeswehr entschieden und wollen Ihre Grundausbildung gut vorbereitet angehen? 