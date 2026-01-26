DAX startet schwächer in die neue Handelswoche

Makroökonomischer Überblick
Am Vormittag steht das Ifo-Geschäftsklima im Mittelpunkt. Die Stimmung in den deutschen Chefetagen bleibt zum Jahresbeginn verhalten und signalisiert weiterhin fehlenden Konjunkturschwung. International richtet sich der Blick bereits auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed, die in dieser Woche ansteht. Die Märkte erwarten zwar keine unmittelbare Änderung der Leitzinsen, achten jedoch besonders auf den geldpolitischen Ausblick für die kommenden Monate. Zudem nimmt die Quartalsberichtssaison Fahrt auf.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Heidelberg Materials startet fester und setzt seine Rekordjagd fort. Anleger honorieren die anhaltend robuste Entwicklung im Infrastruktur- und Baustoffgeschäft. Im Vorfeld der anstehenden Berichtssaison bleibt die Erwartung, dass solide Ausblicke die aktuell hohen Markterwartungen stützen können.
Airbus zeigt sich dagegen schwächer und zählt zu den Schlusslichtern im DAX. Belastend wirken Berichte über ein schwieriges operatives Umfeld sowie zunehmende Konkurrenz im Verteidigungs- und Raumfahrtgeschäft.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Silber
|Bull
|UN2DZR
|41,94
|59,639831 USD
|2,2
|Open End
|Silber
|Bull
|UN3F7S
|18,82
|87,041834 USD
|4,95
|Open End
|Silber
|Bull
|UN27SU
|44,73
|56,317852 USD
|2,07
|Open End
|Silber
|Bull
|UN3F7J
|19,13
|86,641411 USD
|4,87
|Open End
|Silber
|Bull
|UN2TFT
|32,18
|71,199523 USD
|2,88
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.01.2026; 09:50 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Amazon.com Inc.
|Call
|UG4CLA
|0,75
|250,00 USD
|11,05
|18.03.2026
|Starbucks Corp.
|Call
|UG4F5C
|0,36
|100,00 USD
|10,43
|19.03.2026
|GE Vernova Inc.
|Call
|UG7QHT
|1,1
|1000,00 USD
|6,99
|17.06.2026
|JPMorgan Chase & Co.
|Call
|UG86GR
|0,66
|330,00 USD
|11,37
|17.06.2026
|Allianz SE
|Put
|UG6M38
|1,01
|330,00 EUR
|10,42
|17.06.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.01.2026; 10:15 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|BioNTech SE ADR
|Long
|HD36DA
|3,83
|77,381708 USD
|3
|Open End
|Arm Holdings plc ADR
|Long
|UG3YTP
|1,33
|87,117205 USD
|4
|Open End
|Allianz SE
|Long
|UG4YPJ
|1,84
|339,813013 EUR
|15
|Open End
|Sixt SE
|Long
|HC15ZJ
|1,32
|45,963204 EUR
|3
|Open End
|Microsoft Corp.
|Long
|HD2QR8
|5,24
|349,722251 USD
|4
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.01.2026; 10:25 Uhr;
Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen