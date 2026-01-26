© Foto: Dall-EBTC und ETH fallen, da die drohende US-Haushaltsblockade und die gespannte Erwartung an Fed und Tech-Bilanzen die Risikobereitschaft bremsen.Bitcoin fiel am Montagmorgen unter die Marke von 88.000 US-Dollar und setzte damit seine Abwärtsbewegung der vergangenen Tage fort. Die Leitwährung notierte zuletzt bei rund 87.800 US-Dollar und lag damit etwa ein Prozent im Tagesminus sowie rund fünf Prozent unter dem Niveau der Vorwoche. Auch Ethereum verlor knapp zwei Prozent auf etwa 2.880 US-Dollar und summierte das Wochenminus damit auf fast zehn Prozent. Unter den größeren Altcoins zählten Solana und Monero zu den größten Verlierern: Solana gab um 3,3 Prozent nach, Monero sogar um rund sechs …Den vollständigen Artikel lesen
