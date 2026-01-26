Lange galt Trade Desk als nahezu unantastbarer Wachstumswert. Doch Konkurrenz, KI und Amazon haben das Narrativ ins Wanken gebracht.Den vollständigen Artikel lesen ...
|11:30
|Morgen-Update: Morgen-Update: The Trade Desk unter Druck - Vorsicht, das könnte erst beginnen
|11:30
|Trade Desk: 70 % Kursverlust und Rekordgewinn?
|So
|Samstags-Check: The Trade Desk - warum Montag zur Horror-Session werden könnte
|So
|Sonntags-Schock: The Trade Desk - droht Montag der große Abverkauf?
|So
|Wochenend-Update: Samstags-Check: The Trade Desk - warum Montag zur Horror-Session werden könnte - sofort prüfen!
