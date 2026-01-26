Mainhausen (ots) -SPORT 2000 schließt das Jahr 2025 mit einem deutlichen Wachstum ab und bestätigt damit eindrucksvoll die Wirksamkeit der Home of Experts Strategie. Der Handelsumsatz der SPORT 2000 Partner im 7-Länder-Verbund (DACH, BENELUX und CZ) steigt auf 4,4 Mrd. Euro - ein Plus von 9,0 % im Vergleich zum Vorjahr. In Deutschland wächst der von den SPORT 2000 Händlern erzielte Umsatz auf 3,2 Mrd. Euro und legt damit um 15% zu.Auch die Zahlen aus dem SPORT 2000 Abverkaufspanel sind sehr erfreulich. In dieses Panel fließen die Abverkaufsdaten zahlreicher SPORT 2000 Partner mit verschiedenen Handelsformaten (Multi-Category-Retailer und Spezialisten) und Vertriebskanälen (online und stationär) ein. Über alle am Panel teilnehmenden SPORT 2000 Partner hinweg steigt der Abverkauf im Like-for-Like-Vergleich insgesamt um erfreuliche 6,1 %. Die Gruppe der großen Online-Spezialisten entwickelt sich dabei überproportional positiv. Die wichtigsten Sortimentsbereiche entwickelten sich sehr dynamisch: Running bleibt mit einem Wachstum von 18,5 % einer der starken Wachstumstreiber im Verbund. Der Wintersport entwickelt sich mit +12,6 % ebenfalls sehr dynamisch, gefolgt von Teamsport mit +9,8 %. Der Outdoor-Bereich legt um +4,9 % zu und bestätigt damit seine stabile Nachfrageentwicklung auf sehr hohem Niveau. Auch Sportstyle liegt mit 13,6 % deutlich im Plus."Angesichts eines insgesamt verhaltenen Konsumklimas freuen wir uns sehr, dass wir mit unserer Home of Experts Strategie offenbar dazu beitragen, die richtigen Antwort auf die Anforderungen des modernen Sportmarktes zu bieten. Unsere Partner haben ihr Einkaufsvolumen deutlich gesteigert, ihre Warenbestände sehr effizient gesteuert und gleichzeitig starke Abverkäufe erzielt. Das zweistellige Wachstum in nahezu allen Kernkategorien zeigt, dass unsere Sortiments- und Kompetenzstrategie am Point of Sale greift. Diese Ergebnisse bestätigen unseren Kurs und stärken unsere Händler dort, wo es zählt - direkt am Point of Sale", so Dominik Solleder, Geschäftsführer der SPORT 2000 GmbH.Ein starkes Netzwerk für die ZukunftDie Home of Experts Strategie definiert SPORT 2000 als Heimat echter Sportkompetenz. Im Mittelpunkt stehen exzellente Beratung, persönliche Services, starke Marken und ein Einkaufserlebnis, das Kompetenz sichtbar macht und langfristiges Vertrauen schafft. Das Leistungsangebot von SPORT 2000 ist konsequent darauf ausgerichtet, Händler in ihrer individuellen Ausrichtung zu stärken - unabhängig davon, ob sie als Spezialisten oder Multi-Category-Retailer auftreten und über welchen Vertriebsweg sie verkaufen.Dieser Weg zahlt sich aus: Neben zahlreichen und sehr erfolgreichen regionalen Spezialisten, schließen sich zunehmend große Qualitätsanbieter dem SPORT 2000 Netzwerk an. Dazu zählen stark profilierte Multi-Category-Retailer wie zuletzt Sporthaus Schuster, Sport Conrad und Sport Bittl, aber auch Spezialisten mit Fokus auf bestimmte Erlebnisbereiche, wie der Outdoor-Experte Globetrotter oder der Premium-Sneaker und Streetwear-Händler BSTN."Mit jedem neuen Premium-Anbieter im Verbund gewinnt die SPORT 2000 Gemeinschaft weiter an Marktgewicht und wirtschaftlicher Schlagkraft. Die zusätzlichen Kompetenzen stärken nicht nur unser Netzwerk, sondern erhöhen auch die Innovationskraft im Home of Experts Leistungsportfolio. Damit schaffen wir klare Wettbewerbsvorteile für unsere Händler und positionieren uns noch stärker als moderne Retail-Service-Organisation in einem herausfordernden Marktumfeld", so das Fazit von Solleder. Ende 2025 zählte die Mainhausener Verbundgruppe rund 2.000 Partner-Standorten auf 7-Länderebene, davon in Deutschland 785 spezialisierte Stores sowie 493 Multi-Category-Häuser.Über die SPORT 2000 GmbH:Die mit einem 7-Länder-Fokus tätige SPORT 2000 GmbH gehört zu den erfolgreichsten Händlerorganisationen im Sportfachhandel. Aus dem Headquarter im hessischen Mainhausen erfolgt die Führung der Länderteams Deutschland, Luxemburg, Schweiz, Belgien, Niederlande, Österreich und Tschechien. Rund 2.000 Sportfachgeschäfte erzielten 2025 einen Außenumsatz von rund 4,4 Milliarden Euro. Die SPORT 2000 GmbH ist ein Tochterunternehmen der ANWR GROUP, einer der größten Handelskooperationen Europas.Den 7-Länder-Verbund von SPORT 2000 zeichnet insbesondere die ausgewogene Händlerstruktur aus, die sowohl aus Spezialisten, Multi-Kategorie-Händlern und Top Accounts/E-Commerce Partnern besteht. Mit einem passgenauen Leistungsportfolio für jede dieser Einheiten wird SPORT 2000 den unterschiedlichen Bedürfnissen ihrer Handelspartner gerecht. Von der Unterstützung bei der digitalen Transformation, über die Warenversorgung mit den relevanten Top-Marken bis hin zu innovativen Retail-Formaten und Marketinglösungen - SPORT 2000 ist immer in Bewegung, um die angeschlossenen Händler bestmöglich zu unterstützen und weiterzuentwickeln.SPORT 2000: Home of Experts.Pressekontakt:Sandra HummelMobil: +49 (0) 152 / 567 11196E-Mail: sandra.hummel@sport2000.deOriginal-Content von: SPORT 2000 GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181926/6203859