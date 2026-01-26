München (ots) -Mystery-Thriller-Serie mit Karoline Schuch, Julius Gause, Lucas Gregorowicz u. a. startet am 20. Februar in der ARD MediathekMehr als 13 Millionen Abrufe in der Mediathek machten die erste Staffel zum Serien-Erfolg - jetzt geht die spektakulär-dramatische Geschichte weiter:Ab Freitag, 20. Februar 2026, startet die zweite Staffel der Mystery-Thriller-Serie "Oderbruch" in der ARD Mediathek, am Sonntag, 22. und Freitag, 27. Februar, sind die Folgen im Ersten zu sehen. Ein Trailer ist ab sofort verfügbar (https://www.ardmediathek.de/video/oderbruch/trailer-oderbruch-oder-staffel-2/ard/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL29kZXJicnVjaC9iMjMzMmU5MC1lNWIyLTRiNzAtYTY1Yy1jMTExODRkNGFjZTk).Zwei Jahre nach den ungeklärten Leichenfunden im Oderbruch sind fast alle Beteiligten tot oder untergetaucht. Die Vampir-Geschwister Maggie (Karoline Schuch) und Kai (Julius Gause) wollen endlich den tödlichen Blutdurst ihrer Art stoppen. Ihre Jagd führt sie quer durch Europa - von verlassenen Grenzregionen bis nach Spanien - in ein fast vergessenes Niemandsland voller Geheimnisse und Gefahren. Doch je näher sie ihrem Ziel kommen, desto mehr gerät nicht nur ihr eigenes Leben, sondern auch das von Maggies Tochter Vera (Emily Kusche) in Gefahr. Ein mittelalterlicher Vampirorden, ein skrupelloser Serienmörder und alte Feindschaften stellen Maggie und Kai vor Entscheidungen, die über das Schicksal ihrer Art entscheiden.Die Showrunner Arend Remmers (Headautor), Adolfo J. Kolmerer (Regie) und Christian Alvart (Produzent) erweitern ihren faszinierenden Mystery-Kosmos und liefern mit atemberaubender Spannung, dramatischen Wendungen und düsterer Mystik ein packendes Serienerlebnis.Im hochkarätigen Cast spielen erneut Karoline Schuch, Julius Gause und Lucas Gregorowicz, neu dabei sind Emily Kusche, Sabin Tambrea, Sina Martens, Robert Dölle und Martin Feifel. Weitere Rollen übernehmen Christian Kuchenbuch, Volkmar Kleinert, Bettina Wegener, Christoph Bach und viele mehr."Oderbruch" ist eine Produktion von Syrreal Entertainment im Auftrag von ARD Degeto Film und SWR für die ARD. Produzenten sind Siegfried Kamml, Timm Oberwelland und Christian Alvart. Koproduzent ist Christoph Pellander (ARD Degeto Film). Die federführende Redaktion liegt bei Sebastian Lückel und Niklas Wirth (ARD Degeto Film). Redakteur beim SWR ist Simon Riedl. Den Weltvertrieb verantwortet New Regency. Gefördert wird die Staffel mit Mitteln vom German Motion Picture Fund, der Mitteldeutschen Medienförderung und durch die Unterstützung des Canary Island Tax Rebate und Bravado Equity.Online-Redaktionen haben die Möglichkeit, den Trailer über folgenden Embed-Code in ihrer Berichterstattung einzubinden:Den Trailer in der ARD Mediathek finden Sie hier (https://www.ardmediathek.de/video/oderbruch/trailer-oderbruch-oder-staffel-2/ard/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL29kZXJicnVjaC9iMjMzMmU5MC1lNWIyLTRiNzAtYTY1Yy1jMTExODRkNGFjZTk).Ein ausführliches Pressedossier finden akkreditierte Journalisten im Presseservice des Ersten unter https://presse.daserste.de/. Alle Folgen können im Vorführraum des Presseservices gesichtet werden.Fotos unter www.ard-foto.de.Pressekontakt:ARD Degeto Film, Natascha LieboldTel: 069 / 1509-346, E-Mail: natascha.liebold@degeto.dePR Heike Ackermann Katja LeiserTel: 089/649 865-10 E-Mail: katja.leiser@pr-ackermann.comOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6203886