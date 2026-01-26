Köln (ots) -Der Countdown läuft, die Tanzschuhe stehen bereit: Am Freitag, den 27. Februar 2026, um 20:15 Uhr fällt mit "Let's Dance - Wer tanzt mit wem? - Die große Kennenlernshow" der Startschuss für die 19. Staffel von Deutschlands erfolgreichster Tanzshow. Auch in diesem Jahr wird "Let's Dance" zur Bühne für große Emotionen, beeindruckende Choreografien und persönliche Grenzerfahrungen. In der Auftaktshow treffen die Prominenten erstmals auf ihre Profitänzer und erfahren, mit wem sie sich in den kommenden Wochen dem härtesten Tanzparkett Deutschlands stellen und um den begehrten Titel "Dancing Star 2026" kämpfen. Die 14 Profitänzerinnen und Profitänzer der 19. Staffel von "Let's Dance":Anastasia Maruster (28, aus Pforzheim)Ekaterina Leonova (38, aus München)Kathrin Menzinger (37, aus Wien)Malika Dzumaev (34, aus Bremen)Mariia Maksina (28, aus Mallorca)Marta Arndt (36, aus Karlsruhe)Patricija Ionel (30, aus Hamburg)Victoria Sauerwald (23, aus Frankfurt)Evgeny Vinokurov (35, Bremen)Massimo Sinató (45, aus Mannheim)Mika Tatarkin (28, Frankfurt)Vadim Garbuzov (38, aus Wien)Valentin Lusin (38, aus Düsseldorf)Zsolt Sándor Cseke (38, aus Bremen)Auch der Prominenten-Cast ist nun vollständig: Bianca Heinicke (32, Impact-Creatorin) ist bereit für ihr Tanzabenteuer: "Let's Dance ist eine so unglaublich große Chance für mich, da es mich körperlich und emotional herausfordern wird und ich so dankbar dafür bin, diese Erfahrung machen zu dürfen."Biografien, Fotos und ausführliche Infos rund um "Let's Dance" finden Sie hier in der Pressemappe. (https://media.rtl.com/pressemappe/Lets-Dance-Staffel-19/)Aufgrund der Übertragung eines DFB-Testspiels zeigt RTL am Freitag, 27. März, nicht die vierte reguläre Ausgabe von "Let's Dance". Die beliebte Tanzshow wird stattdessen am Sonntag, 29. März, 20:15 Uhr live gezeigt.Alle Folgen der 19. Staffel von "Let's Dance" und die nachfolgenden Ausgaben von "Exclusiv Spezial - Let's Dance" werden wieder in UHD produziert und auf RTL UHD ausgestrahlt."Let's Dance" wird von Seapoint Productions in Zusammenarbeit mit BBC Studios im Auftrag von RTL produziert.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Leyla Karsak | Senior Managerin Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221-456-74233 | leyla.karsak@rtl.deLarissa Maly | Managerin Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221 456-74417 | larissa.maly@rtl.deSherin Schreiber | Volontärin Unterhaltung | T: +49 221 456-18369 | Sherin.Schreiber@rtl.deJosefina Lohmann | Junior Bildredakteurin | T: +49 221 456-74283 | Josefina.Lohmann@rtl.deJasmin Menzer | Leiterin Bildredaktion | T: +49 221-456-74281 | jasmin.menzer@rtl.deOriginal-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/6203884