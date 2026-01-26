Baden-Baden (ots) -Während auf dem echten Rasen noch die Vorbereitungen für die WM im Sommer laufen, ist das Spiel auf dem virtuellen Feld längst entschieden - zumindest in Europa: "EA Sports FC 26" feiert einen überragenden Sieg und war 2025 plattformübergreifend das erfolgreichste Videospiel des Kontinents. Wie die offiziellen Games-Jahrescharts, ermittelt von GfK Entertainment, zeigen, kickte sich die Fußball-Simulation in 16 der 17 untersuchten Länder an die Spitze der jeweiligen Jahreshitliste. Einzig tschechische Fans krönten einen anderen Titel zum Gewinner, nämlich das Mittelalter-Rollenspiel "Kingdom Come: Deliverance II".Die Silbermedaille der europäischen Jahresauswertung holt "Pokémon-Legenden: Z-A". Das temporeiche Nintendo-Abenteuer verkaufte sich besonders in den absatzstarken Märkten Deutschland, Frankreich und Großbritannien (Platz zwei) sowie Spanien (Platz drei) gut. Klötzchen-Spaß "Minecraft", der durch den Kino-Erfolg "Ein Minecraft Film" einen ordentlichen Push erhalten hat, landet an dritter Stelle. Außerdem beliebt waren u. a. Vorjahresabräumer "EA Sports FC 25" und Dauerbrenner "GTA V", die jeweils sechs bzw. drei Mal einen Podestplatz ergattern konnten.Die separat ermittelten, nach Plattform unterteilten deutschen Games-Jahrescharts bescheren "EA Sports FC 26" einen Vierfach-Triumph. Jude Bellingham, Jamal Musiala & Co. verweisen "Donkey Kong Bananza" (Switch 2), "Assassin's Creed Shadows" (PS5, Xbox Series) und "EA Sports FC 25" (PS4) an die zweite Stelle. Die übrigen beiden Rankings dominieren "Minecraft" und "Super Mario Party Jamboree" (Switch) bzw. der "Landwirtschafts-Simulator 25" und "Anno 117: Pax Romana" (PC).Basis der europäischen Games-Jahrescharts 2025 sind die physischen Verkaufsdaten aus folgenden Ländern: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweiz, Schweden, Slowakei, Spanien, Tschechien und Ungarn.Pressekontakt:Hans Schmucker, hans.schmucker@nielseniq.comNadine Arend, nadine.arend@nielseniq.comOriginal-Content von: GfK Entertainment GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/11911/6203901