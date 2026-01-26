© Foto: Sven Hoppe - dpaSilber ist Gold im vergangenen Monat regelrecht davongelaufen. Während Gold um rund 18 Prozent zulegen konnte, schoss Silber um 30 bis 40 Prozent nach oben. Wie weit kann es jetzt noch gehen?Entscheidend für die Silber-Rallye ist auch der Goldpreis. Solange Gold stabil bleibt, hat Silber Rückenwind. Beginnt Gold jedoch zu schwächeln, dürfte Silber diese Bewegung verstärken; diesmal dann nach unten. Analysten gehen davon aus, dass der Goldpreis in diesem Jahr noch weiteres Aufwärtspotenzial hat und möglicherweise bis auf 6.000 US-Dollar steigen könnte, angesichts zunehmender globaler Spannungen und einer starken Nachfrage von Zentralbanken und Verbrauchern. Der Aufwärtstrend wird durch einen …Den vollständigen Artikel lesen
