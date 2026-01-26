Dieser Konzern agiert abseits der Schlagzeilen - und verdient dennoch an nahezu jeder Bewegung an den Finanzmärkten. Ob Emissionen, Umschichtungen oder steigende Regulierung: Hier laufen die zentralen Datensätze der Finanzmärkte zusammen. Das Geschäftsmodell kombiniert extreme Preissetzungsmacht mit wiederkehrenden Erlösen und Margen, die im Finanzsektor ihresgleichen suchen.Der Burggraben ist tief. Ein enges Oligopol, regulatorische Eintrittsbarrieren und jahrzehntelang aufgebaute Datenhistorien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär