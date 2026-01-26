Emittent / Herausgeber: EMERAM Capital Partners GmbH / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

München (DE), im Januar 2026 - Fonds, die von EMERAM beraten werden, haben eine Vereinbarung zur Übernahme der Hochfrequenz Unternehmensberatung GmbH ("Hochfrequenz") unterzeichnet. Mit der Transaktion stärkt EMERAM sein Engagement im Technologie- und im Energiesektor und investiert gezielt in eine wachstumsstarke Industrie. EMERAM zählt zu den führenden Wachstumsinvestoren für mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Hochfrequenz mit Sitz in Grünwald bei München wurde 2009 gegründet und unterstützt Energieversorgungsunternehmen im deutschsprachigen Raum in strategischen, technologischen und operativen Fragestellungen. Dazu zählen insbesondere die zunehmende regulatorische Komplexität, die digitale und cloudbasierte Transformation von Geschäfts- und IT-Prozessen sowie die wachsende Notwendigkeit zur Automatisierung operativer Abläufe. Veraltete Systemlandschaften, fragmentierte Prozesse und ein zunehmender Fachkräftemangel erschweren vielen Unternehmen die Umsetzung dringend erforderlicher Transformationsprojekte. In diesen Bereichen sehen zahlreiche Energieversorger erheblichen Nachholbedarf - eine Entwicklung, die die Nachfrage nach den spezialisierten Beratungsleistungen von Hochfrequenz zukünftig weiter antreiben wird. Hochfrequenz ist in den letzten Jahren stark und profitabel gewachsen. Gemeinsam mit EMERAM als strategischem Entwicklungspartner wird das Unternehmen nun gezielt in den Ausbau seiner Beratungs- und Umsetzungskompetenzen, in digitale Lösungen sowie in organisches Wachstum investieren. Das bestehende Managementteam bleibt weiterhin für die Geschäftsführung verantwortlich. Andreas Hoelzer, geschäftsführender Gesellschafter von Hochfrequenz, begrüßt die Zusammenarbeit: "Mit EMERAM gewinnen wir einen starken Partner, der unsere strategische Ausrichtung und unseren Wachstumskurs aktiv unterstützt. Gemeinsam wollen wir unsere Kundinnen und Kunden noch umfassender bei regulatorischen, technologischen und organisatorischen Herausforderungen begleiten." Thorsten Förg, geschäftsführender Gesellschafter von Hochfrequenz, ergänzt: "Wir sind in den letzten Jahren bereits profitabel gewachsen und möchten nun mit EMERAM den nächsten Schritt gehen, um unser Wachstum weiter zu beschleunigen und unser Leistungsportfolio gezielt auszubauen." Dr. Ruprecht Puchstein, Partner bei EMERAM, erklärt: "Die Energiewirtschaft befindet sich in einem tiefgreifenden strukturellen Wandel. Regulatorische Anforderungen und Digitalisierungsdruck in der Energieversorgerlandschaft sind keine kurzfristigen Trends, sondern langfristige Nachfragetreiber für Hochfrequenz. Hochfrequenz verfügt über ausgewiesene Expertise und eine starke Marktposition, um seine Kunden bei den anstehenden Transformationsprozessen bestmöglich zu begleiten." Felix Hasenmaier, Principal bei EMERAM, fügt hinzu: "Hochfrequenz verfügt über tiefgreifendes Domänenwissen und bietet damit exzellente Grundlagen, um die Potenziale der digitalen Transformation, Automatisierung und Künstlichen Intelligenz heben zu können. Gemeinsam mit dem Management wollen wir das Unternehmen zu einer breit aufgestellten Plattform für die technologiegetriebene Gestaltung der Energiewende ausbauen." Weitere Details zur Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. EMERAM wurde bei der Transaktion von Valantic (Commercial), Noerr (Recht und Steuern), und Alvarez & Marsal (Finanzen) beraten. Hochfrequenz und seine Gesellschafter wurden von Dissmann Orth (Recht) beraten. Über EMERAM - www.emeram.com EMERAM ist einer der führenden Investmentmanager für mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Von EMERAM beratene Fonds stellen mehr als 700 Millionen Euro Kapital für die Entwicklung wachsender Unternehmen zur Verfügung. Das Portfolio umfasst technologiegetriebene Unternehmen aus den Bereichen digitale Transformation, Energiewende sowie Health & Wellbeing. EMERAM agiert als langfristiger Geschäftsentwicklungspartner und fördert das nachhaltige Wachstum - sowohl organisch als auch durch gezielte Akquisitionen - seiner Portfoliounternehmen. Zudem setzt EMERAM konsequent auf die Umsetzung ganzheitlicher ESG-Konzepte. Derzeit umfasst das Portfolio neun Plattformbeteiligungen mit insgesamt mehr als 3.000 Mitarbeitenden. Die Unternehmen erzielen kontinuierlich ein zweistelliges organisches Umsatzwachstum. Mehr als 30 Add-on-Akquisitionen haben zudem das Wachstum beschleunigt und die internationale Expansion ermöglicht. Über Hochfrequenz Unternehmensberatung GmbH - www.hochfrequenz.de Die Hochfrequenz Unternehmensberatung GmbH mit Sitz in Grünwald bei München unterstützt Energieversorgungsunternehmen im deutschsprachigen Raum in strategischen, technologischen und operativen Fragestellungen insbesondere bei der Transformation von Geschäfts- und IT-Prozessen. Hochfrequenz unterhält in Deutschland fünf Standorte und beschäftigt über 120 Mitarbeitende. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Medienkontakt EMERAM - WMP EuroCom AG Viona Brandt: emeramMedia@wmp-ag.de Susanne Horstmann: emeramMedia@wmp-ag.de



