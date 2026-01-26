Gold hat den Meilenstein von 5.000 Dollar früher erreicht, als es viele Marktbeobachter noch vor wenigen Monaten für möglich hielten. Für Anleger stellt sich nun weniger die Frage nach dem "Warum", sondern vielmehr "Was nun?". Gold hat wieder einmal Geschichte geschrieben. Mit dem Überschreiten der Marke von 5.000 Dollar wurde ein psychologisch wie symbolisch enorm bedeutender Meilenstein. Noch vor wenigen Jahren galten solche Preisregionen als theoretisches ...Den vollständigen Artikel lesen ...
