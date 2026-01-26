© Foto: Christoph Dernbach - dpaEin Deal mit Google schiebt MediaTek auf Rekord. Anleger setzen auf KI-Chips, während Fonds nach Alternativen zu TSMC suchen.Die Aktie von MediaTek hat ihre beste Zwei-Tage-Rally aller Zeiten hingelegt. Investoren strömten in den taiwanischen Chipdesigner, nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen an Googles Tensor Processing Units (TPUs) mitarbeitet. Ein Vorteil der TPUs liegt im Stromverbrauch. Die Chips sind auf bestimmte KI-Aufgaben zugeschnitten und arbeiten deutlich energieeffizienter als viele Grafikprozessoren von Nvidia. Die in Taipeh notierte Aktie stieg am Montag um 8,6 Prozent. Damit summierte sich das Plus binnen zwei Handelstagen auf 19 Prozent. Der Kurs schloss auf einem …Den vollständigen Artikel lesen
