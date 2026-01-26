Ein Haus am Meer oder in den Bergen: Eine eigene Ferienimmobilie hat ihren Preis und bindet langfristig viel Kapital. Zugleich stehen viele Ferienhäuser 80 bis 90% des Jahres leer, während die Fixkosten weiterlaufen. Eine Alternative bieten Co-Ownership-Modelle, die auf Effizienz und Flexibilität setzen. Ein Gastbeitrag von Nikolaus Thomale, Gründer und Geschäftsführer von MYNE HomesDer Traum ist schnell beschrieben: eine Villa mit Blick aufs Mittelmeer, ein Chalet in den Alpen, ein Haus am See. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
