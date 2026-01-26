Ein US-Gericht hat entschieden, dass die Regierung von Präsident Donald Trump Ladeinfrastruktur-Fördermittel ab Februar 2025 unrechtmäßig ausgesetzt hat. Das Urteil ist ein Sieg für 20 demokratisch geführte Bundesstaaten, die geklagt hatten, und soll sie dauerhaft vor weiteren Eingriffen dieser Art schützen. Wie Reuters berichtet, verbietet das Urteil dem US-Verkehrsministerium dauerhaft, den Bundesstaaten die Mittel aus dem National Electric Vehicle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
