Bereits seit Jahresanfang unterstützt Sebastian Langrehr den Vertrieb von Corify. Seine Aufgabe liegt u. a. darin, die Marktplatzlogik von Corify strategisch weiterzuentwickeln, Partnerschaften auszubauen und das Unternehmen als relevante Infrastruktur für Industrierisiken zu positionieren. Der Industrieversicherungsmarktplatz Corify, Teil der Hypoport-Gruppe, hat bekannt gegeben, dass Sebastian Langrehr bereits seit Anfang des Jahres den Vertrieb des Unternehmens stärkt. Er soll dabei unterstützen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact