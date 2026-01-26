China ist zurück - und wie. Während viele Anleger den chinesischen Aktienmarkt zuletzt abgeschrieben hatten, läuft im Hintergrund bereits die nächste Wachstumswelle an. Der IPO-Markt in Hongkong erlebt ein spektakuläres Comeback: Rekordvolumen, extrem erfolgreiche Börsengänge und eine neue Generation chinesischer Tech-Unternehmen sorgen für frisches Momentum. "China Stock Report"-Autor Michael Diertl zeigt in seinem neuen Aktien-Report 2 heiße Verdopplungschancen aus dem Reich der Mitte.Besonders ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär