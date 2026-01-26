Mannheim (ots) -Nach 25 Jahren im Vorstand der NRV, seit 2015 als Vorstandssprecher, wird Ralf Beißer seine erfolgreiche Tätigkeit bei der NRV zum 30.06.2026 im besten gegenseitigen Einvernehmen beenden."Der Aufsichtsrat und das Unternehmen danken Ralf Beißer für sein außergewöhnlich langes und sehr erfolgreiches Wirken. In dieser Zeit hat er das Unternehmen durch anspruchsvolle Marktphasen begleitet, mit seiner Expertise über viele Jahre geprägt und dessen ertragsorientierte Entwicklung maßgeblich vorangetrieben", würdigt Aufsichtsratsvorsitzende Christine Kaaz seine Tätigkeit für die NRV. "Unter seiner Führung hat sich das Unternehmen als verlässlicher und erfolgreicher Partner im Rechtsschutzmarkt etabliert.""Nach 25 intensiven Jahren im Unternehmen und einer langen Zeit in strategischer und operativer Führungsverantwortung ist für mich der richtige Zeitpunkt gekommen, Verantwortung zu übergeben", so Beißer. "Ich blicke mit großer Dankbarkeit auf die gemeinsame Zeit, die positive Entwicklung der NRV, das große Vertrauen und die sehr gute Zusammenarbeit zurück. Zugleich freue ich mich darauf, künftig neue Perspektiven einzunehmen und mich neuen Aufgaben und Fragestellungen zu widmen."Im Zuge der Nachfolgeregelung hat der Aufsichtsrat der Gesellschaft André Werner mit Wirkung zum 01.04.2026 zum Mitglied des Vorstandes sowie ab 01.07.2026 zum Vorstandssprecher der NRV bestellt. André Werner kommt von der R+V Versicherung, für die er zuletzt als Leiter Generalagenten und Genossenschaftliche Partnervertriebe verantwortlich zeichnete. Zuvor war er von 1995 bis 2020 in verschiedenen leitenden Funktionen bei der DBV-Winterthur bzw. AXA tätig. In dieser Zeit verantwortete er unter anderem nach der Übernahme der DBV-Winterthur durch die AXA Versicherung das Programm zur strategischen Neupositionierung und Transformation der Ausschließlichkeitsvertriebe."Wir freuen uns, dass wir mit André Werner eine langjährig und vielseitig erfahrene Führungspersönlichkeit mit ausgeprägtem Vertriebsfokus gewinnen konnten. Seine Expertise steht gleichermaßen für Kontinuität wie für die konsequente Weiterentwicklung des profitablen Wachstumskurses der Gesellschaft", kommentiert die Aufsichtsratsvorsitzende den Wechsel an der Unternehmensspitze. Die Übergabe der Verantwortung erfolgt planmäßig und in enger Abstimmung zwischen beiden Vorständen, so dass ein reibungsloser Übergang gewährleistet ist.Die NRV ist seit über 70 Jahren als Spezialist im Rechtsschutzmarkt aktiv und Partner der NÜRNBERGER Versicherung, der VHV und der Mannheimer Versicherung.Pressekontakt:NRV Neue Rechtsschutz Versicherungsgesellschaft AG / Augustanlage 25 / 68165 Mannheim / Maren Splinter / maren.splinter@nrv-rechtsschutz.de / 0621-4204-817Original-Content von: Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67125/6204097