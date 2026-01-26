Profi-Trader Martin Päutz zeigt, wie man erfolgreich an der Börse handelt. Mit Rebound-Strategien, Swing-Trades und langfristigen Positionen Chancen gezielt nutzen. Praxisnahes Wissen für Einsteiger und erfahrene Trader - direkt umsetzbar. Erfolg an der Börse beruht nicht auf Glück, sondern auf konsequentem Vorgehen und fundierten Entscheidungen. Genau das vermittelt Martin Päutz, Vollzeit-Trader und einer der erfahrensten Profi-Investoren Deutschlands, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
