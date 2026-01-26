Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 05.02.2026 um 18:00 UHR CET einen Online-Roundtable mit Alexander Reinicke (Managing Director Corporate Finance & Accounting), Jens Dienstbach (Managing Director Corporate Treasury) und Alexander Koffka (Head of Investor Relations) von der ABO Energy GmbH & Co. KGaA. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2026-02-05-18-00/AB9-GR zur Verfügung gestellt.
© 2026 mwb research