Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Japan wollte am Freitag erwartungsgemäß nicht mit einer Leitzinsanhebung ins neue Jahr starten, so die Analysten der Nord LB.Der schwache Yen sei jedoch klar als Problem identifiziert worden. Der ausgeprägte Anstieg der Renditen am langen Ende der japanischen Zinsstrukturkurve reflektiere eine Kombination von höheren Risikoprämien und ambitionierten Leitzinsanhebungserwartungen der Marktteilnehmer. Kurzfristig rechne zwar wohl kaum ein interessierter Beobachter mit heftigen Anpassungen am zinspolitischen Kurs der Bank of Japan, einige Marktteilnehmer schienen in den Jahren 2026 und 2027 aber doch größeren Handlungsbedarf zu erwarten. Diese Auffassung könne am aktuellen Rand zu einem Problem werden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
