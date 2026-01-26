Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die neue Woche beginnt datenseitig mit der Veröffentlichung des ifo Geschäftsklimas Deutschland, berichten die Analysten der Helaba.Zu Anfang des Jahres sei mit einer Stimmungsaufhellung zu rechnen, nachdem der Index in den zwei Monaten zuvor überraschend schwach ausgefallen sei und sich andere Umfragen im laufenden Monat bereits verbessert hätten. Zu nennen seien die ZEW-Konjunkturerwartungen und das sentix-Investorenvertrauen. Auch die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes hätten nicht enttäuscht. Im Gegenteil: Im Industrie- und Servicesektor seien die PMIs gestiegen. Dies nähre die Hoffnung auf eine allmähliche Erholung der konjunkturellen Dynamik, wenngleich das Niveau vom ifo-Index im langfristigen Vergleich noch niedrig sei. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
