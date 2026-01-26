Linz (www.anleihencheck.de) - Am 28. Januar 2026 steht die nächste Zinsentscheidung der US- Notenbank (FED) an, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Nachdem die FED den Leitzins im Dezember auf den Korridor 3,50 bis 3,75 % angepasst habe, würden Marktteilnehmer nun mit einer Zinspause rechnen. Die Fakten würden diese Erwartung stützen: Zwar sei die Kerninflation von ihren Spitzenwerten deutlich auf 2,60% gesunken, doch der Wert erweise sich als hartnäckig und liege weiterhin über dem offiziellen Ziel von 2%. Neben der Preisstabilität habe die FED den Arbeitsmarkt fest im Blick. Die Arbeitslosenquote sei zuletzt zwar auf 4,4% gestiegen, bleibe aber im historischen Vergleich auf einem niedrigen Niveau. In der Vergangenheit habe oft eine Annäherung an die 5%-Marke als Signal für mögliche Zinssenkungen gegolten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
