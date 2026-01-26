Der Kater nach der Party scheint überwunden. Nachdem die Krypto-Märkte Ende 2025 eine schmerzhafte Korrektur durchlaufen haben, stehen die Zeichen für das erste Quartal 2026 wieder auf Grün. So zumindest die Kernbotschaft des aktuellen "Charting Crypto"-Reports von Coinbase Institutional.Das Zauberwort der Analysten lautet "Reset". Der Abverkauf im vierten Quartal 2025 wirkte wie eine Reinigung für die Anlageklasse. Überschüssiger Leverage wurde radikal aus dem System gespült. Die Marktstruktur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär