Baden-Baden (ots) -Filme für den Wettbewerb 2026 können ab sofort eingereicht werden / Preisverleihung am 12. November 2026Auch 2026 wird der Deutsche Dokumentarfilmpreis wieder verliehen. Regisseur:innen haben ab sofort (26. Januar 2026) bis zum 22. März 2026 die Möglichkeit, Dokumentarfilme für den Deutschen Dokumentarfilmpreis 2026 einzureichen. Die Filme müssen zwischen dem 1. Januar 2025 und dem 31. Dezember 2025 im Kino oder auf einem Festival uraufgeführt worden sein oder ihre Erstausstrahlung in einem deutschsprachigen Fernsehprogramm gehabt haben.Bedeutende Preise für besonders herausragende filmische LeistungenDer Deutsche Dokumentarfilmpreis ist mit insgesamt 28.000 Euro dotiert und einer der wichtigsten Preise des deutschsprachigen Films. Der Hauptpreis ist mit 20.000 Euro verbunden und wird seit 2003 vom SWR in Kooperation mit der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg (MFG) vergeben. Mit 5.000 Euro ist der Deutsche Dokumentarfilmpreis für den besten Musik-Dokumentarfilm ausgestattet. Der mit 3.000 Euro dotierte Förderpreis für einen herausragenden Nachwuchsfilm wird vom Haus des Dokumentarfilms - Europäisches Medienforum Stuttgart e.V. gestiftet. Die einzureichenden Filme müssen mindestens 50 Minuten lang sein. Über den Deutschen Dokumentarfilmpreis in den verschiedenen Kategorien entscheiden unabhängige Jurys. Die Preisverleihung ist am 12. November 2026 geplant.EinreichungenDie Einreichungen können ab sofort online auf dieser Seite (https://prod-vorschau-sophora.swr.ard/swr/deutscher-dokumentarfilmpreis/formular-deutscher-dokumentarfilmpreis-2026-anmeldung-100.html) erfolgen. Hier sind auch weitere Details zum Reglement sowie die Möglichkeiten der Filmübermittlung aufgeführt.Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle "Deutscher Dokumentarfilmpreis": Telefon 0711 929 11493, E-Mail: dokumentarfilmpreis@swr.deWeitere Informationen unter: http://swr.li/deutscher-dokumentarfilmpreis-2026-startschuss-fuer-einreichungenPressekontakt SWR: Daniela Kress, Telefon 07221 929 23800, E-Mail: daniela.kress@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6204155