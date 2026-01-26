München (ots) -
"maischberger" mit diesen Themen und u.a. diesen Gästen:
Die Gäste:
Uschi Glas (Schauspielerin)
Johannes B. Kerner (Fernsehmoderator)
Sandra Navidi (Juristin)
Paul Ronzheimer (Bild)
Konflikt um Grönland und neue Weltordnung
Gast wird noch bekannt gegeben.
Über ihre Karriere und ihr politisches Engagement
Im Studio: die Schauspielerin und Autorin Uschi Glas.
Es kommentieren: der Fernsehmoderator Johannes B. Kerner, der stellvertretende Bild-Chefredakteur und Kriegsreporter Paul Ronzheimer und die USA-Expertin Sandra Navidi.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
