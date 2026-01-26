Die aktuelle DOW JONES-Analyse am 26.01.26 | Überblick für KW 05

Der Dow Jones stand am Montagmorgen bei 49.029 Punkten. Der Index notierte damit 284 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und 355 Punkte unter dem Niveau des Wochenschluss der Vorwoche. Der Dow Jones gab zum Wochenbeginn zunächst moderat nach. Am Dienstag verstärkte sich der Abwärtsdruck, dem Index gelang es zwar eine Entlastungsbewegung abzubilden, diese wurde aber am Dienstagabend direkt abverkauft. Der Dow Jones markierte am Mittwochnachmittag das Wochentief, konnte sich nachfolgend aber dynamisch und mit Momentum aufwärtsschieben. Es folgten im Handelsverlauf immer wieder Gewinnmitnahmen, die bis Donnerstagabend immer wieder zurückgekauft wurden. Nachdem das Wochenhoch am Donnerstagabend formatiert wurde ging es übergeordnet bis zum Wochenschluss abwärts. Der Dow Jones ging bei 49.120 Punkten aus dem Wochenhandel.

Zum Wochenbeginn setzte der Index deutlich zurück.

Dow Jones Prognose KW 05/2026 bleibt vorsichtig: Kurzfristig überwiegt ein seitwärts bis abwärts gerichtetes Szenario, mit 60 - Bear- vs. 40 - Bull-Wahrscheinlichkeit .

Schlüsselzone für die Richtung: Entscheidend ist, ob der Dow Jones sich per Tagesschluss über der SMA20 stabilisiert - dann steigt die Chance auf einen erneuten Angriff Richtung Allzeithoch - 49.950-50.310 Punkte .

Börse Aktuell - wichtige Trigger - Range: Die Marke 49.062 Punkte ist der zentrale Trigger. Erwartete Wochenrange liegt bei 48.439-49.863 Punkten (Unterstützungen u. a. 48.720/48.694, Widerstände u. a. 49.304/49.674).

Rückblick KW 04/2026 (19.01.2026 - 23.01.2026)

Der Dow Jones startete am Montagmorgen bei 49.029 Punkten und notierte damit 284 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung der Vorwoche sowie 355 Punkte unter dem Wochenschluss der Vorwoche. Zum Wochenbeginn zeigte sich der Index zunächst moderat schwächer. Am Dienstag nahm der Abwärtsdruck zu: Zwar konnte eine Entlastungsbewegung ausgebildet werden, diese wurde jedoch am Dienstagabend direkt wieder abverkauft.

Am Mittwochnachmittag markierte der Dow Jones das Wochentief, konnte sich anschließend aber dynamisch und mit Momentum nach oben schieben. Im weiteren Verlauf kam es wiederholt zu Gewinnmitnahmen, die bis Donnerstagabend regelmäßig zurückgekauft wurden. Nachdem am Donnerstagabend das Wochenhoch formatiert wurde, setzte sich übergeordnet eine Abwärtsbewegung bis zum Wochenschluss durch. Der Dow Jones beendete die Woche bei 49.120 Punkten.

Zum Wochenbeginn der aktuellen Handelswoche setzte der Index im Frühhandel zunächst zurück, konnte die Verluste jedoch bis zum Morgen wieder vollständig ausgleichen....

