Frankfurt am Main (ots) -- Alpro steigt in die Kategorie der Mahlzeitenersatzprodukte ein - mit einer leckeren Auswahl an trinkfertigen, pflanzlichen Mahlzeiten: Alpro Meal To Go- Die neue Range gibt es in vier cremigen Sorten und jede Flasche enthält 20 g pflanzliches Protein, 26 Vitamine und Mineralstoffe - ganz ohne künstliche Süßstoffe- Pop-Sensation Zara Larsson setzt Partnerschaft mit Alpro fort und feiert die Produktinnovation- Alpro Meal To Go ist ab Ende Januar deutschlandweit erhältlich mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 3,99EUR (500 ml)Alpro macht ausgewogene Ernährung jetzt noch einfacher: Mit Alpro Meal To Go bietet die Marke ihre erste trinkfertige Mahlzeit - perfekt für alle, die viel unterwegs sind und dabei nicht auf Geschmack und Nährstoffe verzichten wollen.Die neue Range ist auf Soja-Hafer-Basis und in vier cremigen Sorten erhältlich: Schoko & Bananen-, Mango & Passionsfrucht-, Kaffee Karamell- und Vanille Geschmack.Jede 500-ml-Flasche entspricht einer Mahlzeit und liefert:- 20 g pflanzliches Protein- 26 Vitamine und Mineralstoffe- Keine künstlichen Süßstoffe- Ballaststoffe & Omega-3Alpro Meal To Go ist die unkomplizierte, vollwertige Mahlzeit für unterwegs. Jede Flasche enthält mit zum Beispiel Protein, Vitaminen und Mineralstoffen, was man für einen guten Tag braucht. Einfach greifen, gekühlt genießen und weitermachen.Auch Zara Larsson, internationaler Popstar, feiert die neue Produktreihe und setzt ihre Partnerschaft mit Alpro fort: Ob Backstage, im Studio oder unterwegs - für Zara ist Alpro Meal To Go der perfekte Begleiter, wenn es mal wieder schnell gehen muss - und genau das teilt sie stolz mit ihren Fans auf ihren Social-Media-Kanälen.Christine Borghardt, Category Director Plant-Based DACH Danone, erklärt:"Wir wissen, wie vollgepackt das Leben sein kann. Mit Alpro Meal To Go möchten wir Konsument:innen eine einfache, leckere und ausgewogene Lösung bieten - ohne Kompromisse bei Geschmack oder Qualität. Für alle, die immer in Bewegung sind."Alpro Meal To Go ist ab Ende Januar 2026 deutschlandweit mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 3,99EUR (500 ml) im Lebensmitteleinzelhandel erhältlich.Über AlproAlpro ist Pionier für pflanzliche Nahrungsmittel sowie Getränke und stellt seit über 40 Jahren pflanzliche Drinks, Joghurtalternativen, Kochcrémes und Desserts her - auf Basis von zum Beispiel Sojabohnen, Mandeln oder Hafer. Alpro gehört zum Lebensmittelhersteller Danone und hat drei Produktionsanlagen in Belgien, Frankreich und dem Vereinigten Königreich.Seit 1980 leistet Alpro Pionierarbeit mit dem Ziel, eine ausgewogenere Ernährung und einen nachhaltigeren Lebensstil voranzutreiben. Alpro ist aufgrund seiner Bemühungen, soziale und ökologische Ziele mit finanziellem Erfolg zu kombinieren, seit 2018 B Corp-zertifiziert.Pressekontakt:AVANTGARDE GroupPaulina Poerterspaulina.poerters@avantgarde.deOriginal-Content von: Danone DACH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53080/6204189