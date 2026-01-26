Die Papiere von USA Rare Earth avancierten zum Wochenauftakt zum absoluten Highflyer und schossen vorbörslich um über 20 Prozent nach oben. Der Treibstoff für die Rallye kommt direkt aus dem Weißen Haus: Das US-Handelsministerium steigt im großen Stil bei dem Rohstoff-Startup ein und sichert sich ein milliardenschweres Paket aus Krediten und Aktienoptionen.Gegen einen Kredit über 1,3 Milliarden Dollar und direkte Fördermittel in Höhe von 277 Millionen Dollar sichert sich der Staat direkten Einfluss ...Den vollständigen Artikel lesen ...
