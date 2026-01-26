London (www.fondscheck.de) - Michael Wolfram wurde per 1. Januar 2026 zum Head of Germany and Austria für RBC BlueBay Asset Management befördert, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Zuvor leitete er knapp fünf Jahre das institutionelle Geschäft für beide Länder. Er ist nun für die strategische Ausrichtung, Geschäftsentwicklung und ein Team von acht Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen verantwortlich. RBC BlueBay Asset Management verwaltet rund 10 Milliarden US-Dollar in Deutschland und Österreich, vor allem in Anleihe-, Aktien- und alternativen Anlagestrategien. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
