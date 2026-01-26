Wien (www.fondscheck.de) - Der bekannte Acatis Value Event Fonds (ISIN DE000A0X7541/ WKN A0X754) hat von der Ratingagentur Scope in der aktuellen Auswertung eine schlechtere Note bekommen, so die Experten von "FONDS professionell".Rund zwei Jahre, nachdem Acatis sich vom Fondsberater Gané um Uwe Rathausky und Henrik Muhle getrennt habe, werde das Portfolio statt mit einem Top-Rating "B" nur noch mit einem durchschnittlichen "C" bewertet - auf einer Skala von "A" bis "E". Bereits kurz nach der spektakulären Trennung und der Übernahme des Fondsmanagements durch Johannes Hesche habe Scope den Fonds von "A" auf "B" heruntergestuft. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
