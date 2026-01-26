Der ÖPNV-Betreiber Sociedade de Transportes Colectivos do Porto hat 20 neue Elektrobusse von CaetanoBus in Betrieb genommen, die im Großraum Porto zum Einsatz kommen. Bis Ende 2026 ist die Anschaffung von 38 weiteren Elektrobussen geplant, davon sollen 30 Exemplare vom portugiesischen Hersteller kommen. CaetanoBus und Sociedade de Transportes Colectivos do Porto (STCP) verbindet eine langjährige Partnerschaft, in deren Rahmen im Laufe der Jahre bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
