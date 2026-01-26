BYD hat einen wichtigen Meilenstein erreicht: Der Elektroauto-Hersteller konnte Berichten zufolge die Entwicklung eines eigenen Chips für autonomes Fahren erfolgreich abschließen. Die Deutsche Bank empfiehlt die Aktie zum Kauf.Verschiedenen Medienberichten zufolge hat BYD seinen selbst entwickelten Chip für autonomes Fahren (AD-Chip) erfolgreich fertiggestellt. Die Entwicklung soll in erster Linie über BYD Semiconductor, BYDs p-Unit mit Unterstützung von diversen Zulieferern gelaufen sein. Der Einsatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
