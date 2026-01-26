Xiaomi auf der Watchlist!
|3,806
|3,819
|15:40
|3,808
|3,820
|15:39
|Aktuelle Nachrichten
|14:51
|Xiaomi-Deal: 20 GB 5G-Tarif inklusive Smartwatch-Zugabe
|14:51
|Xiaomi auf der Watchlist
|13:13
|Xiaomi startet mit smartem Kühlschrank in Deutschland
|12:51
|Söllner: Xiaomi Robo-Überraschung?! "KI endet böse" Nvidia, Baidu; Gold! Samsung SDI, Tesla 50%! Bitcoin
|Schneechaos in Franken, aber an der Börse wird's heiß: Wir sprechen über K+S und Delticom als mögliche Wetter-Profiteure - Streusalz, Winterreifen & Co. lassen grüßen. Danach geht's direkt rüber zu...
|12:38
|Xiaomi Scooter 6 Lite: 18 Kilogramm schwerer Einsteiger-Scooter mit 300 Watt Motor
|XIAOMI CORPORATION
|3,808
|-3,41 %